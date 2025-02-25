İstanbul’da evsiz kaldılar! Önce otele sonra Londra’ya taşındılar

KOMŞULARIYLA BULUŞTULAR

Geçen temmuz ayında anne olan ve kızını büyütmek için oyunculuğa ara veren Burcu Bircik uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi Emre Yetkin ile bütün yazı Ayvalık'ta açtıkları otelde geçiren kışın da İstanbul'a dönen güzel oyuncu, kar yağınca ortaya çıktı. Evlerinin olduğu mahallede, eşi ve kızı Luna ile sokağa çıkan Biricik, komşularıyla buluştu.

Mahalleden arkadaşlarıyla bir mekanda kahvaltı yapan ünlü çift keyifli birkaç saat geçirdi. Arkadaşları da bol bol kızları Luna'yı sevdi. Bu arada oyuncu çift, kızıyla birlikte bayramda sezonu açmak için Ayvalık'taki otellerine gidecek ve işbaşı yapacak.