Giriş Tarihi: 25.02.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
08:16
İstanbul’da evsiz kaldılar! Önce otele sonra Londra’ya taşındılar
Geçen ekim ayında, Vaniköy'deki yalılarını, 32 milyon dolara satan sosyetenin ünlü çifti Neşet-Şirin Yalçın'ın evsiz kaldığını öğrendim! Yalçın çifti, yalıyı sattıktan sonra Etiler'deki lüks bir emlak projesinden kendileri için penthouse katını, kızları Ayşe ile oğulları Ali'ye de bir daire almıştı. Ancak geçen ay yalıyı yeni sahibi iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a teslim ettikleri, yeni evlerini de inşaatı uzayıp teslim alamadıkları için evsiz kalmışlar!