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Haberler Galeri İşte 6. sezondan ilk kare! Kuruluş Osman sete çıktı!
Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 06:56

İşte 6. sezondan ilk kare! Kuruluş Osman sete çıktı!

ATV ekranının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 6. sezon çekimlerine başladı. Merakla beklenen dizinin yeni sezonundan ilk kareler geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesapları üzerinden "Heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Tüm oyuncularımız ve ekibimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin senaryosunu Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı ve Özden İnal kaleme alırken yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz üstleniyor. Kuruluş Osman'ın geniş oyuncu kadrosuna bu sezon da sürpriz isimler dahil oldu.

İşte 6. sezondan ilk kare! Kuruluş Osman sete çıktı!

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın çekimlerine Bozdağ Film Platoları'nda başlandı. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesapları üzerinden "Heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 6. Sezon çekimlerimize başladık. Tüm oyuncularımız ve ekibimiz için hayırlı uğurlu olsun." notuyla paylaşılan klaket fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte 6. sezondan ilk kare! Kuruluş Osman sete çıktı!

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, senaryosunu Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı ve Özden İnal'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı 'Kuruluş Osman'ın başrolünü Burak Özçivit üstlenirken, dizinin kadrosuna sürpriz isimler de dahil oldu.

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İşte 6. sezondan ilk kare! Kuruluş Osman sete çıktı!

Yeni sezonuyla reytinglerin zirvesinde yer almaya hazırlanan Kuruluş Osman yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İşte 6. sezondan ilk kare! Kuruluş Osman sete çıktı!
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İşte 6. sezondan ilk kare! Kuruluş Osman sete çıktı!
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