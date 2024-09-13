Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
06:56
İşte 6. sezondan ilk kare! Kuruluş Osman sete çıktı!
ATV ekranının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 6. sezon çekimlerine başladı. Merakla beklenen dizinin yeni sezonundan ilk kareler geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesapları üzerinden "Heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Tüm oyuncularımız ve ekibimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin senaryosunu Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı ve Özden İnal kaleme alırken yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz üstleniyor. Kuruluş Osman'ın geniş oyuncu kadrosuna bu sezon da sürpriz isimler dahil oldu.