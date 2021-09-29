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Haberler Galeri 'İşte Benim Stilim' ile tanınan Ayşenur Balcı'nın son hali dudak uçuklattı! Estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 29.09.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:14

'İşte Benim Stilim' ile tanınan Ayşenur Balcı'nın son hali dudak uçuklattı! Estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Ayşenur Balcı, bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınmıştı. Yarışmada sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken Balcı, karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulmuştu. Yarışmadan sonra pek çok kez estetik operasyon geçiren ünlü yarışmacının son hali sosyal medyaya damga vurdu. Eski halinden eser kalmayan Ayşenur Balcı'yı görenler tanıyamıyor! İşte Ayşenur Balcı'nın yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi...

’İşte Benim Stilim’ ile tanınan Ayşenur Balcı’nın son hali dudak uçuklattı! Estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Bir döneme damga vuran "İşte Benim Stilim" yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda yaşadığı değişim ile dikkat çekiyor.

’İşte Benim Stilim’ ile tanınan Ayşenur Balcı’nın son hali dudak uçuklattı! Estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

BAKIMI İÇİN HARCADI

Yarışmayı birincilikle bitiren ve büyük ödülün sahibi olan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı.

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’İşte Benim Stilim’ ile tanınan Ayşenur Balcı’nın son hali dudak uçuklattı! Estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Balcı, son yıllarda fotomodelliğe ağırlık verdi.

’İşte Benim Stilim’ ile tanınan Ayşenur Balcı’nın son hali dudak uçuklattı! Estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

’İşte Benim Stilim’ ile tanınan Ayşenur Balcı’nın son hali dudak uçuklattı! Estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

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