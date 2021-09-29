Giriş Tarihi: 29.09.2021 14:11Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:14
'İşte Benim Stilim' ile tanınan Ayşenur Balcı'nın son hali dudak uçuklattı! Estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!
Ayşenur Balcı, bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınmıştı. Yarışmada sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken Balcı, karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulmuştu. Yarışmadan sonra pek çok kez estetik operasyon geçiren ünlü yarışmacının son hali sosyal medyaya damga vurdu. Eski halinden eser kalmayan Ayşenur Balcı'yı görenler tanıyamıyor! İşte Ayşenur Balcı'nın yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi...