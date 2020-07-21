'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dozunu fazla kaçırdı!

Bir dönemin popüler yarışması 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Sima Şerafettinova'nın, son hali görenleri şaşkına çevirdi. Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı. 5 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bam başka birine dönüşen Sima'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…