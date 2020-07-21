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Haberler Galeri 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dozunu fazla kaçırdı!

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı estetiğin dozunu fazla kaçırdı!

Bir dönemin popüler yarışması 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren kökenli , 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Sima Şerafettinova'nın, son hali görenleri şaşkına çevirdi. Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı. 5 yıldır 'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bam başka birine dönüşen Sima'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…

Giriş Tarihi: 21.07.2020 06:38 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 06:46
'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dozunu fazla kaçırdı!

Bir dönemin popüler yarışması 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren kökenli , 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Sima Şerafettinova'nın, son hali görenleri şaşkına çevirdi. Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı. 5 yıldır 'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bam başka birine dönüşen Sima'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dozunu fazla kaçırdı!

GÖKSEL

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'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dozunu fazla kaçırdı!
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'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dozunu fazla kaçırdı!
'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dozunu fazla kaçırdı!
'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dozunu fazla kaçırdı!

HATİCE ŞENDİL

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dozunu fazla kaçırdı!
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