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Haberler Galeri İşte bu yüzden büyük milletiz! İş ve sanat camiası depremzedeler için seferberlik başlattı!
Giriş Tarihi: 08.02.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:36

İşte bu yüzden büyük milletiz! İş ve sanat camiası depremzedeler için seferberlik başlattı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Ülkemizi sarsan çifte depremin ardından pek çok kurum ve kuruluş yardım kampanyaları düzenledi. Aralarında Hülya Avşar, Tuba Ünsal, Soner Arıca, Didem Balçın'ın da bulunduğu birçok ünlü isim de bu kampanyalara hem maddi hem manevi destek verdi. İşte deprem bölgesine yardım için adeta seferber olan iş ve sanat dünyası...

İşte bu yüzden büyük milletiz! İş ve sanat camiası depremzedeler için seferberlik başlattı!

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Son yılların en büyük depremlerinden birini 6 Şubat saat 4.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de çok şiddetli hissedildi.

İşte bu yüzden büyük milletiz! İş ve sanat camiası depremzedeler için seferberlik başlattı!

Ardı ardına yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı.

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İşte bu yüzden büyük milletiz! İş ve sanat camiası depremzedeler için seferberlik başlattı!

Ülkemızi sarsan çifte depremin ardından pek çok kurum ve kuruluş, yardım kampanyası düzenledi. Ünlü isimler, bu kampanyalara destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yardımlar için adres olarak AFAD'ı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gösterdi. Bu açıklamanın ardından AFAD'a Hülya Avşar'ın da destek verdiği öğrenildi. Avşar Kızı AFAD'a 250 bin lira bağışladı.

İşte bu yüzden büyük milletiz! İş ve sanat camiası depremzedeler için seferberlik başlattı!

TUBA ÜNSAL
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, MKM Kültür Merkezi'ndeki yardımların kabul ve tasnif işlerinde görev aldı

İşte bu yüzden büyük milletiz! İş ve sanat camiası depremzedeler için seferberlik başlattı!

ASLI ŞEN
Kullanmadığı kıyafet, ayakkabı ve aksesuarlarını e-ticaret sitesinde satıp, gelirini sokak hayvanlarına bağışlayan Aslı Şen, bundan sonraki geliri AFAD'a bağışlayacağını açıkladı.

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