Giriş Tarihi: 08.02.2023 10:14
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
10:36
İşte bu yüzden büyük milletiz! İş ve sanat camiası depremzedeler için seferberlik başlattı!
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Ülkemizi sarsan çifte depremin ardından pek çok kurum ve kuruluş yardım kampanyaları düzenledi. Aralarında Hülya Avşar, Tuba Ünsal, Soner Arıca, Didem Balçın'ın da bulunduğu birçok ünlü isim de bu kampanyalara hem maddi hem manevi destek verdi. İşte deprem bölgesine yardım için adeta seferber olan iş ve sanat dünyası...