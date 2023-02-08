İşte bu yüzden büyük milletiz! İş ve sanat camiası depremzedeler için seferberlik başlattı!

Ülkemızi sarsan çifte depremin ardından pek çok kurum ve kuruluş, yardım kampanyası düzenledi. Ünlü isimler, bu kampanyalara destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yardımlar için adres olarak AFAD'ı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gösterdi. Bu açıklamanın ardından AFAD'a Hülya Avşar'ın da destek verdiği öğrenildi. Avşar Kızı AFAD'a 250 bin lira bağışladı.