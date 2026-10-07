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Giriş Tarihi: 07.10.2026 18:35

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Osmanlı mutfağının zengin mirası, yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalara yayılarak dünya sofralarında kendine yer buldu. Bugün farklı ülkelerin mutfağıyla özdeşleşen bazı lezzetlerin ardında ise şaşırtıcı bir Osmanlı hikâyesi yatıyor. İşte Osmanlı'dan dünyaya yayılan, birbirinden nefis 15 lezzet…

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İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Bugün dünyanın dört bir yanında severek tüketilen birçok lezzetin hikâyesi, yüzyıllar öncesine uzanıyor. Osmanlı saray mutfağından çıkan kimi tarifler zamanla sınırları aşarak farklı ülkelerin sofralarına girdi. Peki hangi lezzetler Osmanlı'dan dünyaya yayıldı? İşte görenleri şaşırtan 15 lezzet…

Döner

Osmanlı'dan çıkan döner, bugün Almanya'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın en popüler sokak lezzetlerinden biri.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Baklava

Saray mutfağında sistemleşen baklava, Balkanlar ve Orta Doğu'da farklı versiyonlarla yaşatılıyor.

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İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Türk Kahvesi

Osmanlı ile Avrupa'ya yayılan kahve kültürü, özellikle Viyana kahvehanelerini etkiledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Lokum

Avrupa'da "Turkish Delight" adıyla tanındı ve 19. yüzyılda büyük ilgi gördü.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Kebap

Şiş kebap ve kuzu kebap çeşitleri Orta Doğu mutfağına yön verdi.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Dolma

Yaprak sarma ve biber dolma Balkan ülkelerinde farklı isimlerle yapılmaya devam ediyor.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Börek

"Burek" adıyla Balkanlar'da günlük hayatın vazgeçilmezlerinden.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Köfte

Balkan köfteleri Osmanlı etkisini taşıyor.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Pilav

Saray pilavları, bademli ve üzümlü çeşitleriyle Orta Avrupa mutfağına kadar ulaştı.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Maraş Dondurması

Salep ve keçi sütüyle yapılan uzayan dondurma Orta Doğu'da da popüler.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Güllaç

Ramazan sofralarından Balkan mutfağına uzanan hafif bir tatlı.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Helva

Un ve tahin helvası Balkanlar ve Arap ülkelerinde yaygın.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Lahmacun

Orta Doğu'daki benzer ince hamurlu lezzetlerin gelişiminde etkili oldu.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Şerbet

Osmanlı şerbet kültürü Avrupa'daki aromalı içecekleri etkiledi.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

İmam Bayıldı

Zeytinyağlı kültürünün dünyaya yayılmasında önemli bir örnek.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

İŞTE OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE KALAN YAPILAR: İL İL LİSTE

Topkapı Sarayı

400 yıl boyunca imparatorluğun yönetim merkezi. Harem, avlular ve kutsal emanetler bölümü çok etkileyici.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Topkapı Sarayı

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Süleymaniye Camii

Mimar Sinan'ın başyapıtlarından, şehir manzarası ve huzurlu avlusuyla büyüler.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Süleymaniye Camii

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Dolmabahçe Sarayı

Osmanlı'nın son dönem ihtişamını yansıtan Avrupa tarzı saray.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Dolmabahçe Sarayı

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Yerebatan Sarnıcı

Bizans yapısı olsa da Osmanlı döneminde aktif kullanıldığı için tarihî atmosferiyle listede yer alır.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Kapalıçarşı

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri.

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Kapalıçarşı

İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Selimiye Camii

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği yapı; Osmanlı mimarisinin zirvesi.

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