İŞTE O LİSTE! Osmanlı’dan dünyaya yayılan 15 lezzet: Meğer hepsinin kökeni burasıymış

Bugün dünyanın dört bir yanında severek tüketilen birçok lezzetin hikâyesi, yüzyıllar öncesine uzanıyor. Osmanlı saray mutfağından çıkan kimi tarifler zamanla sınırları aşarak farklı ülkelerin sofralarına girdi. Peki hangi lezzetler Osmanlı'dan dünyaya yayıldı? İşte görenleri şaşırtan 15 lezzet…

Döner

Osmanlı'dan çıkan döner, bugün Almanya'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın en popüler sokak lezzetlerinden biri.