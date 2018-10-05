Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları. atv'de yayınlanan'Elin Oğlu' programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin'in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul'da askerlik yaptığı ortaya çıktı. Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı'nda tamamlayan Polyanin, 'Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse hiç düşünmeden cepheye de gider, Mehmetçik'le omuz omuza savaşırım' diyor. Türkiye serüveni ailesinin emeklilikten sonra Antalya'ya yerleşmesiyle başlayan Andrey Polyanin 'Kalk Gidelim' dizisi ve 'Kırımlı' filminde rol almıştı. ALTAN GÖRDÜM Ünlü oyuncu Altan Gördüm askerlik fotoğrafını 'Asker olmuştum piyade' notu ile sosyal medya hesabında paylaştı. CENK EREN 1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak'Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından' notunu düştü. AHMET ÇEVİK Sene 1999 Kilis'te yaptım askerliğimi...Ülkemin ve devletimin bana ihtiyacı olduğu yerde ve görevde seve seve yer alacağımı bilmenizi isterim..Şehit olan bütün askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum...Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm.