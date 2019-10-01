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  • İşte Zahide Yetiş’in sır gibi sakladığı oğlu Aras! Görenler hayret ediyor!

İşte ’in sır gibi sakladığı oğlu Aras! Görenler hayret ediyor!

Sunucu , her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Zahide Yetiş özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlü isimlerden biri. Zahide Yetiş'i takip edenler ünlü sunucunun hayatını da merak ediyor. Zahide Yetiş, 1979 yılında , Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evliymiş ve Zahide orada doğmuştur. Zahide Yetiş'in bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında 'de büyümüştür. Çocukluk yıllarında 'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam seslendirmeleri yanı sıra haber spikeri ve metin yazarı olarak görev yaptı. Zahide Yetiş, işadamı ile 'te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme'de düğün yaptı. Sunucu Zahide Yetiş oğlu 'u 22 Haziran 2018'de dünyaya getirdi. Doğumdan sonra uzunca bir süre oğlunun yüzünü göstermeyen Zahide Yetiş, oğlu doğduktan 7 ay sonra 'da bir video paylaşmıştı. Oğlunu niye hiç göstermiyorsun soruları ile karşı karşıya kalan Zahide Yetiş, bir teyzeden aldığı mesaj ile oğlunu gösterme kararı aldığını söyledi. Bu vesile ile Zahide Yetiş'in oğlu Aras Bebek ilk kez görünmüş oldu. Geçtiğimiz yıl hamilelik haberini verirken duygusal anlar yaşayan Zahide Yetiş, şu açıklamayı yapmıştı: "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim." İşte ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in merak edilen oğlu Aras ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Giriş Tarihi: 01.10.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 12:29
İşte Zahide Yetiş’in sır gibi sakladığı oğlu Aras! Görenler hayret ediyor!

Sunucu , her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Zahide Yetiş özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlü isimlerden biri. Zahide Yetiş'i takip edenler ünlü sunucunun hayatını da merak ediyor. Sunucu Zahide Yetiş oğlu 'u 22 Haziran 2018'de dünyaya getirdi. Doğumdan sonra uzunca bir süre oğlunun yüzünü göstermeyen Zahide Yetiş, oğlu doğduktan 7 ay sonra 'da bir video paylaşmıştı. Oğlunu niye hiç göstermiyorsun soruları ile karşı karşıya kalan Zahide Yetiş, bir teyzeden aldığı mesaj ile oğlunu gösterme kararı aldığını söyledi. Bu vesile ile Zahide Yetiş'in oğlu Aras Bebek ilk kez görünmüş oldu. Geçtiğimiz yıl hamilelik haberini verirken duygusal anlar yaşayan Zahide Yetiş, şu açıklamayı yapmıştı: "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim." İşte ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in merak edilen oğlu Aras ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

İşte Zahide Yetiş’in sır gibi sakladığı oğlu Aras! Görenler hayret ediyor!

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İşte Zahide Yetiş’in sır gibi sakladığı oğlu Aras! Görenler hayret ediyor!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

İşte Zahide Yetiş’in sır gibi sakladığı oğlu Aras! Görenler hayret ediyor!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

İşte Zahide Yetiş’in sır gibi sakladığı oğlu Aras! Görenler hayret ediyor!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

İşte Zahide Yetiş’in sır gibi sakladığı oğlu Aras! Görenler hayret ediyor!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

İşte Zahide Yetiş’in sır gibi sakladığı oğlu Aras! Görenler hayret ediyor!

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