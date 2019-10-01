İşte Zahide Yetiş’in sır gibi sakladığı oğlu Aras! Görenler hayret ediyor!

Sunucu Zahide Yetiş, her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Zahide Yetiş özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlü isimlerden biri. Zahide Yetiş'i takip edenler ünlü sunucunun hayatını da merak ediyor. Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evliymiş ve Zahide orada doğmuştur. Zahide Yetiş'in bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam seslendirmeleri yanı sıra haber spikeri ve metin yazarı olarak görev yaptı. Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris'te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme'de düğün yaptı. Sunucu Zahide Yetiş oğlu Aras Arısoy'u 22 Haziran 2018'de dünyaya getirdi. Doğumdan sonra uzunca bir süre oğlunun yüzünü göstermeyen Zahide Yetiş, oğlu doğduktan 7 ay sonra Instagram'da bir video paylaşmıştı. Oğlunu niye hiç göstermiyorsun soruları ile karşı karşıya kalan Zahide Yetiş, bir teyzeden aldığı mesaj ile oğlunu gösterme kararı aldığını söyledi. Bu vesile ile Zahide Yetiş'in oğlu Aras Bebek ilk kez görünmüş oldu. Geçtiğimiz yıl hamilelik haberini verirken duygusal anlar yaşayan Zahide Yetiş, şu açıklamayı yapmıştı: "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim." İşte ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in merak edilen oğlu Aras ve diğer ünlü isimlerin çocukları…