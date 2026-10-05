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Giriş Tarihi: 05.10.2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 16:21

İtalya'da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

Özel hayatı ve aldığı radikal kararlarla son dönemde sık sık gündeme gelen Sibil Çetinkaya, bu kez Milano Moda Haftası paylaşımlarıyla dikkat çekti. Çetinkaya'nın Milano sokaklarında sergilediği tarzın en dikkat çeken parçası ise çantası oldu. Ünlü fenomenin kolundaki çantanın fiyatı duyanları şaşırttı.

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İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

Sosyal medya mecralarında geniş bir kitleye hitap eden Sibil Çetinkaya, son dönemde gerek yaşadığı ilişkiler gerekse aldığı kararlarla magazinin en çok takip edilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

Geçtiğimiz aylarda yurt dışına yerleşme kararıyla çok konuşulan ünlü isim, bu kez rotasını İtalya'ya çevirdi. Milano sokaklarında boy gösteren fenomen, peş peşe paylaştığı iddialı kombinleriyle takipçilerini adeta küçük bir tura çıkardı.

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İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

MİLANO MODA HAFTASI RÜZGARI

Şehir genelinde gerçekleştirdiği çekimler ve stil tercihleriyle adından söz ettiren ünlü fenomen, moda haftası boyunca sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında girdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

KOLUNDAKİ ÇANTA DUDAK UÇUKLATTI

Milano sokaklarını turlayan Sibil Çetinkaya'nın oversize beyaz blazer elbisesi ve siyah stiletto tercihi büyük beğeni topladı.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

Görünümün asıl konuşulan unsuru ise kolundaki gök mavisi çantası oldu. İddialara göre ünlü fenomenin kombinini tamamlayan bu özel parçanın değerinin 1,7 milyon TL! Kısa sürede yayılan bu söylentiler magazin dünyasını hareketlendirdi.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

BİR DİĞER 'ÇANTA'YLA GÜNDEME GELEN İSİM DİLA TARKAN OLMUŞTU!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, önceki gün katıldığı düğünde yine ilginç aksesuvarlarıyla dikkat çekmişti.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

Sarı kostümünü, yapay çiçeklerle yapılan vazo şeklindeki çantayla kombinleyen Tarkan, gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu. Dila Tarkan, bu çantaya 30 bin lira ödemişti.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

145 BİN LİRA VERDİ
Arkadaş çevresinde çılgın kıyafetleriyle bilinen Dila Tarkan, geçtiğimiz dönemlerde yine oldukça ilginç tasarımlarla davetlere katılmıştı.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

145 bin liraya makarna şeklinde bir çanta alan Tarkan, kuş şeklindeki çantasına ise 29 bin lira vermişti.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

Sosyetik isim, daha önce yaptığı bebek partisinde ise kafasına meyve motiflerinden oluşan bir şapka tasarlatmıştı.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

DİLA TARKAN KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Annesi Nilüfer Cesur, babası Ahmet Can Tarkan'dır. Kardeşi ise Sima Tarkan'dır.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

Dila Tarkan baba tarafından Trabzonludur. 29 yaşındaki Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile evlidir.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

Dila Tarkan, İngiltere'de bulunan London College of Fashion'da Management bölümünü bitirdi.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

Daha sonra New York'ta bulunan Parsons New School of Design üniversitesinden mezun oldu.

İtalya’da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...

Dila Tarkan sosyal medyada ınfluencerlık yapıyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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