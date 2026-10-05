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İtalya'da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...
Giriş Tarihi: 05.10.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 16:21
İtalya'da şov yaptı! Sosyetik Sibil Çetinkaya çantasıyla dudak ısırttı: Fiyatı servet değerinde...
Özel hayatı ve aldığı radikal kararlarla son dönemde sık sık gündeme gelen Sibil Çetinkaya, bu kez Milano Moda Haftası paylaşımlarıyla dikkat çekti. Çetinkaya'nın Milano sokaklarında sergilediği tarzın en dikkat çeken parçası ise çantası oldu. Ünlü fenomenin kolundaki çantanın fiyatı duyanları şaşırttı.