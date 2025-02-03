İtalyan fenomen dolandırıcılıkla suçlanmıştı! Chiara Ferragni ilk yazılı açıklamasını yaptı: Son derece haksız olduğunu düşünüyorum

Ulusal basınındaki haberlere göre, Ferragni, 2021 ve 2022'de Noel ve Paskalya döneminde tüketilen bazı gıda ürünleri üzerinden, müşterilerden hayır işleri için para toplamaya yönelik yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara giriştiği gerekçesiyle ağır dolandırıcılıktan yargılanması için Milano Mahkemesi'ne sevk edildi.