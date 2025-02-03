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Haberler Galeri İtalyan fenomen dolandırıcılıkla suçlanmıştı! Chiara Ferragni ilk yazılı açıklamasını yaptı: Son derece haksız olduğunu düşünüyorum
Giriş Tarihi: 03.02.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:59

İtalyan fenomen dolandırıcılıkla suçlanmıştı! Chiara Ferragni ilk yazılı açıklamasını yaptı: Son derece haksız olduğunu düşünüyorum

İtalya fenomen Chiara Ferragni, 2009 yılında ilk internet sitesini açarak adını duyurmuştu. Hızlı bir şekilde yükselen ve dikkat çeken Ferragani, bir süre sonrada sosyal medyada aktif olmaya başlamıştı. Paylaşımlarıyla kısa sürede birçok beğeni alan Ferragani, geniş takipçi kitlesiyle birçok hayrana sahipti. Son yıllarda adı dolandırıcılıkla anılan Chiara Ferragni, Milona'da yargılanacağı öğrenilmişti. Chiara Ferragni, şimdi ise bu iddialara ilk kez açıklık getirdi.

AA
İtalyan fenomen dolandırıcılıkla suçlanmıştı! Chiara Ferragni ilk yazılı açıklamasını yaptı: Son derece haksız olduğunu düşünüyorum

Günümüzde sosyal medyada 'moda ikonu' olarak anılan ve paylaştığı her resimle saniyeler içinde beğeni yağmuruna tutulan İtalyan fenomen Chiara Ferragni, son yıllarda gündeme geldiği dolandırıcılık gerekçesiyle hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İtalyan fenomen dolandırıcılıkla suçlanmıştı! Chiara Ferragni ilk yazılı açıklamasını yaptı: Son derece haksız olduğunu düşünüyorum

Ulusal basınındaki haberlere göre, Ferragni, 2021 ve 2022'de Noel ve Paskalya döneminde tüketilen bazı gıda ürünleri üzerinden, müşterilerden hayır işleri için para toplamaya yönelik yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara giriştiği gerekçesiyle ağır dolandırıcılıktan yargılanması için Milano Mahkemesi'ne sevk edildi.

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İtalyan fenomen dolandırıcılıkla suçlanmıştı! Chiara Ferragni ilk yazılı açıklamasını yaptı: Son derece haksız olduğunu düşünüyorum

İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan 37 yaşındaki fenomen, "Kimseyi dolandırmadığımı kanıtlamak için yargılamaya gerek olmadığına yürekten inandım.

İtalyan fenomen dolandırıcılıkla suçlanmıştı! Chiara Ferragni ilk yazılı açıklamasını yaptı: Son derece haksız olduğunu düşünüyorum

"SON DERECE HAKSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Son derece haksız olduğunu düşündüğüm bu suçlamayla ne yazık ki bir süre daha yaşamak zorunda kalacağım ama bununla mücadele etmeye hazırım.

İtalyan fenomen dolandırıcılıkla suçlanmıştı! Chiara Ferragni ilk yazılı açıklamasını yaptı: Son derece haksız olduğunu düşünüyorum

Mutlak masumiyetimi ortaya çıkarma kararlılığım daha da büyük." ifadelerini kullandı. İlk duruşmanın 23 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

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