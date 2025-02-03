Giriş Tarihi: 03.02.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
15:59
İtalyan fenomen dolandırıcılıkla suçlanmıştı! Chiara Ferragni ilk yazılı açıklamasını yaptı: Son derece haksız olduğunu düşünüyorum
İtalya fenomen Chiara Ferragni, 2009 yılında ilk internet sitesini açarak adını duyurmuştu. Hızlı bir şekilde yükselen ve dikkat çeken Ferragani, bir süre sonrada sosyal medyada aktif olmaya başlamıştı. Paylaşımlarıyla kısa sürede birçok beğeni alan Ferragani, geniş takipçi kitlesiyle birçok hayrana sahipti. Son yıllarda adı dolandırıcılıkla anılan Chiara Ferragni, Milona'da yargılanacağı öğrenilmişti. Chiara Ferragni, şimdi ise bu iddialara ilk kez açıklık getirdi.