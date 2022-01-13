Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:46Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 11:47
Ivana Sert filtreyi abartınca selfie çektiği Mahmut Tuncer'i dillere düşürdü! "Küçük Mahmut"
Türkiye'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Son olarak Doya Doya Moda programı ile ekranlarda boy gösteren Ivana Sert sevgilisi Sezer Dermenci ile geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de evlendi. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan 42 yaşındaki Ivana Sert son paylaşımı ile türkücü Mahmut Tuncer'i dillere düşürdü. İşte filtreyi abartan deneyimli manken Ivana Sert'in Mahmut Tuncer'i gençlik yıllarına götürdüğü paylaşımı...