Giriş Tarihi: 05.03.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
07:42
Ivana Sert Sri Lanka tatilinde yaşadığı ilginç anları anlattı! “Kanguru da yedim timsah da…”
Ivana Sert, Sri Lanka tatilinde yaşadıklarını anlattı: "Sri Lanka harikaydı, inanılmaz bir yer. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi. Sırp asıllı 44 yaşındaki Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmişti. Ivana, 2006 yılında oğlu Kayon Ateş'i kucağına aldı. Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşandı. Modacı İvana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert büyüdü. Modacı Ivana Sert, oğluyla olan karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman delikanlı olan Ateş'in annesine benzerliği ise dikkati çekti. İşte Ivana Sert ve oğlu Ateş'in Sri Lanka hatırası...