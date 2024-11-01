Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!
Giriş Tarihi: 01.11.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 07:31

İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!

Türk filmlerinin unutulmazlarından "İyi Aile Çocuğu" sosyal medyada gündem oldu. Senaryosunu yazan ve filmi yöneten Osman F. Seden olmuştu. 1978 yapımı "İyi Aile Çocuğu" severek izlenen Türk filmlerindendir. Komedi filmlerinin duayen ismi Kemal Sunal başrol oyuncudur. Kemal Sunal'ın partnerinin kim olduğunu biliyor musunuz? Güzel oyuncunun değişim görenleri adeta şoke etti. "İyi Aile Çocuğu" filminin yıldızı bakın kim çıktı!

İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!

Yeşilçam'ın severek izlenen filmi İyi Aile Çocuğu gündem oldu. Filmde Oya karakterini oynayan güzel oyuncunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!

Usta oyuncu İyi Aile Çocuğu'nda değil, daha birçok Yeşilçam yapımında rol almış.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!

İyi Aile Çocuğu'nda Oya karakterine hayat veren güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Harika Avcı'dan başkası değil.

İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!

Harika Avcı, henüz şöhret basamaklarını yeni tırmanırken; Sevgi Çıkmazı, Acı Dünya, Ateş Dağlı ve Vahşi Aşk gibi pek çok projede oynadı.

İyi Aile Çocuğu’nun Oya’sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!

Gerçek ismi Nermin Ocak olan Harika Avcı'nın hayatı, yolda yürürken reklamcı Ahmet Gül ile karşılaşmasıyla bir anda değişti.

SON DAKİKA