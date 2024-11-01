Giriş Tarihi: 01.11.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024
07:31
İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!
Türk filmlerinin unutulmazlarından "İyi Aile Çocuğu" sosyal medyada gündem oldu. Senaryosunu yazan ve filmi yöneten Osman F. Seden olmuştu. 1978 yapımı "İyi Aile Çocuğu" severek izlenen Türk filmlerindendir. Komedi filmlerinin duayen ismi Kemal Sunal başrol oyuncudur. Kemal Sunal'ın partnerinin kim olduğunu biliyor musunuz? Güzel oyuncunun değişim görenleri adeta şoke etti. "İyi Aile Çocuğu" filminin yıldızı bakın kim çıktı!