İzel’in son hali 'yok artık' dedirtti! İzel’in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!

Bir döneme damga vuran şarkıcılardan İzel sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İzel'in son haline yorum yağdı. Şarkıcı İzel son paylaşımıyla olay oldu! Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İzel yeni tarzıyla dikkat çekti. Ancak İzel'in son hali takipçileri ikiye böldü. İzel, "Yeni sürümüm, yakında plus'ı da gelecek" notuyla paylaştığı fotoğrafta Ece Seçkin'e benzetildi. Takipçilerin bir kısmı İzel'in bu halini beğenirken bir kısmı ise İzel'in photoshop ve filtreleri abarttığını söyledi. Bazı takipçileri ise fotoğrafın altına 'İzel'den başka herkese benziyor' yorumunu yaptı. İzel'in yıllardır bildiğinim halinden çok farkı olan bu paylaşımı görenleri şoke etti. Saç rengini değiştiren ünlü şarkıcı İzel, filtreyi de abartınca bambaşka birine dönüştü. Şarkıcı İzel'in fazla kilolarını da verdiği gözlerden kaçmadı. İşte İzel'in tanımakta zorluk çekeceğiniz son hali…