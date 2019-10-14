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  • İzel’in son hali 'yok artık' dedirtti! İzel’in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!

’in son hali 'yok artık' dedirtti! İzel’in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!

Bir döneme damga vuran şarkıcılardan sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İzel'in son haline yorum yağdı. Şarkıcı İzel son paylaşımıyla olay oldu! Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İzel yeni tarzıyla dikkat çekti. Ancak İzel'in son hali takipçileri ikiye böldü. İzel, "Yeni sürümüm, yakında plus'ı da gelecek" notuyla paylaştığı fotoğrafta 'e benzetildi. Takipçilerin bir kısmı İzel'in bu halini beğenirken bir kısmı ise İzel'in photoshop ve filtreleri abarttığını söyledi. Bazı takipçileri ise fotoğrafın altına 'İzel'den başka herkese benziyor' yorumunu yaptı. İzel'in yıllardır bildiğinim halinden çok farkı olan bu paylaşımı görenleri şoke etti. Saç rengini değiştiren ünlü şarkıcı İzel, filtreyi de abartınca bambaşka birine dönüştü. Şarkıcı İzel'in fazla kilolarını da verdiği gözlerden kaçmadı. İşte İzel'in tanımakta zorluk çekeceğiniz son hali…

Giriş Tarihi: 14.10.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 08:18
İzel’in son hali 'yok artık' dedirtti! İzel’in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!

Yeni projeleri için bambaşka bir imaja bürünen şarkıcı , hesabından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerini şaşkına çevirdi. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen şarkıcı İzel, değişimiyle gündeme geldi. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan İzel'i çoğu takipçileri, ünlü şarkıcıyı meslektaşı 'e benzetti. Bu pozuyla kısa sürede binlerce beğeni toplayan İzel, bir takipçisinin "Ece seçkin olmuşsun" yorumuna "O kadar mı gençleşmişim" diyerek yanıt verdi. İşte İzel ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

İzel’in son hali 'yok artık' dedirtti! İzel’in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!

FAHRİYE EVCEN

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İzel’in son hali 'yok artık' dedirtti! İzel’in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!
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İzel’in son hali 'yok artık' dedirtti! İzel’in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!
İzel’in son hali 'yok artık' dedirtti! İzel’in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!
İzel’in son hali 'yok artık' dedirtti! İzel’in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!

FİLİZ AKIN

İzel’in son hali 'yok artık' dedirtti! İzel’in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!
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