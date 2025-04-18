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Haberler Galeri İzmir Şehir Tiyatrosu'nda kriz! Yücel Erten’den Levent Üzümcü'ye şok sözler: “Derebeyi misin?”
Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 06:16

İzmir Şehir Tiyatrosu'nda kriz! Yücel Erten’den Levent Üzümcü'ye şok sözler: “Derebeyi misin?”

Tuba Kalçık yazdı: İzmir Şehir Tiyatrosu'nda fırtına dinmiyor! Sanat camiasında yankı uyandıran bir kriz daha sahne aldı... Ünlü oyuncu Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmenliğini üstlendiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yaşananlar kulaktan kulağa yayılıyor. İşten atmalar, 8.5 milyonluk tartışmalı ihale, mobbing iddiaları ve kameralı toplantılarda hesap sormalar... Tiyatro camiasının duayen ismi Yücel Erten, yaşananlara isyan etti: "Bu nasıl bir hoyratlık? Derebeyi misin, padişah mısın sen?" Tüm detaylar ve sarsıcı açıklamalar Kalçık'ın özel röportajında!

Tuba KALÇIK
İzmir Şehir Tiyatrosu’nda kriz! Yücel Erten’den Levent Üzümcü’ye şok sözler: Derebeyi misin?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sular durulmuyor. Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmeni olduğu tiyatronun geldiği noktayı tiyatronun eski genel sanat yönetmeni Yücel Erten ile konuştum. 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde Hatice Altan ve Özlem Karabay'ı işten atılmasına çok şaşırdığını söyleyen Yücel Erten sözlerine şöyle devam etti:

İzmir Şehir Tiyatrosu’nda kriz! Yücel Erten’den Levent Üzümcü’ye şok sözler: Derebeyi misin?

"Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün bu sanatçılar karşısında pusuya yatmış olduğu kuşkusu oluştu. Şöyle bir bakınca, bu nasıl bir işlem böyle diyorsunuz. Orası bir sanat kurumu, bir yönetmeliği var, bir Yönetim Kurulu var. Yönetim Kurulu kararı olmadan, daha önemlisi savunma bile almadan "Ben seni attım" demek nerede görülmüş? Sanatçı olduğunu iddia eden ve sürekli demokrasi havarisi gibi tweet doğrayan bir televizyon şöhreti; gözünü kırpmadan, genel hukukun ve sanat ahlâkının emrettiği hiçbir kurala uymaksızın; meslektaşlarını sanatından, mesleğinden, işinden ve aşından uzaklaştırıyor. Şimdi yöneticilik deneyimi sıfır, tiyatro birikimi tartışmalı bir Levent Üzümcü kalkacak; uydurma nedenlerle onları işsiz, aşsız, tazminatsız tiyatrodan atacak. Bu ne hoyratlık? Bu ne küçüklük böyle? Derebeyi misin, padişah mısın sen?"

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İzmir Şehir Tiyatrosu’nda kriz! Yücel Erten’den Levent Üzümcü’ye şok sözler: Derebeyi misin?

'İzmir Şehir Tiyatroları eski sanat yönetmenisiniz. Şimdiki sanat yönetmeni Levent Üzümcü bu görev için yeterli donanıma sahip mi' diye sorduğumda ise şu cevabı verdi:

"3 yıl önce kurulmuş tazecik bir tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni'nin bazı vasıflar taşıması gerekir. Bakıyoruz: Üzümcü'de yöneticilik vasfı yok. O konuda herhangi bir deneyimi, birikimi de yok. Herhangi bir kurum tiyatrosunda yöneticilik yapmışlığı da yok. Oyuncuların 2,5 katı maaş alıp, demokratlık özentisi tweetler atan; bir de sanatçıları işinden atan, bir şöhretle karşı karşıyayız."

İzmir Şehir Tiyatrosu’nda kriz! Yücel Erten’den Levent Üzümcü’ye şok sözler: Derebeyi misin?

8.5 MİLYON TL BÜTÇE OLMAZ
Üzümcü'nün 2 sanatçıyı işten atmasının ardından geçtiğimiz günlerde 7.7 milyon TL'lik konuk sanatçı ihalesine çıkması çok tartışılmıştı, bu konuyu Yücel Erten'e sorduğumu ise şunları söyledi:

İzmir Şehir Tiyatrosu’nda kriz! Yücel Erten’den Levent Üzümcü’ye şok sözler: Derebeyi misin?

"Ben de basındaki bir haberden öğrendim. Rakamlarla bakalım konuya: Düşünün ki biz 3 yıllık yönetimimizde, İzmir Şehir Tiyatrosu'ndaki 12 oyunun toplam prodüksiyonuna 5 milyon harcamışız. Buna konuk sanatçı ücretlerini de katarsak, toplam 7 milyon TL'dir. Ama bir bakıyoruz Üzümcü'nün hareket tarzına; uyduruk bir Amerikan müzikali olan 'Sidikli Kasabası' için istediği bütçe 8,5 milyon! Uzatmayalım; sidikli müzikal iptal, 1 ay günde 8 saat çalışmış olmalarına rağmen muhtemel ki konuk yönetmen, müzisyenler filan ücretlerini alamıyorlar, emekler boşa, kurum konuk sanatçılara karşı mahcup, sonuç fiyasko! Hesap, tutarsa hesaptır. Yoksa gecenin sonunda bulaşık yıkatırlar adama! İzmir Şehir Tiyatrosu bir kamu kurumu ve halkın vergilerinden oluşan kaynaklarla yaşıyor."