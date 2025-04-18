İzmir Şehir Tiyatrosu'nda kriz! Yücel Erten’den Levent Üzümcü'ye şok sözler: “Derebeyi misin?”

Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
06:16
Tuba Kalçık yazdı: İzmir Şehir Tiyatrosu'nda fırtına dinmiyor!
Sanat camiasında yankı uyandıran bir kriz daha sahne aldı... Ünlü oyuncu Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmenliğini üstlendiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yaşananlar kulaktan kulağa yayılıyor. İşten atmalar, 8.5 milyonluk tartışmalı ihale, mobbing iddiaları ve kameralı toplantılarda hesap sormalar... Tiyatro camiasının duayen ismi Yücel Erten
, yaşananlara isyan etti: "Bu nasıl bir hoyratlık? Derebeyi misin, padişah mısın sen?"
Tüm detaylar ve sarsıcı açıklamalar Kalçık'ın özel röportajında!