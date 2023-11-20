Giriş Tarihi: 20.11.2023 08:40
Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
08:43
İzzet Antebi gerçeği itiraf etti! Şeyma Subaşı'yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti...
Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Meedo, evliliklerini 29 Eylül'de resmen bitirmişti. İkinci kez evliliği kısa süren Şeyma Subaşı'nın İzzet Antebi ile öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti. İzzet Antebi sosyal medya hesabından gerçeği açıkladı.