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Haberler Galeri İzzet Antebi gerçeği itiraf etti! Şeyma Subaşı'yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 08:43

İzzet Antebi gerçeği itiraf etti! Şeyma Subaşı'yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti...

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Meedo, evliliklerini 29 Eylül'de resmen bitirmişti. İkinci kez evliliği kısa süren Şeyma Subaşı'nın İzzet Antebi ile öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti. İzzet Antebi sosyal medya hesabından gerçeği açıkladı.

İzzet Antebi gerçeği itiraf etti! Şeyma Subaşı’yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti...

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.

İzzet Antebi gerçeği itiraf etti! Şeyma Subaşı’yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti...

Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya'yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu.

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İzzet Antebi gerçeği itiraf etti! Şeyma Subaşı’yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti...

Ancak masal gibi bir düğünle dünyaevine giren Şeyma, aradığını Mısırlı milyarderde de bulamadı.

İzzet Antebi gerçeği itiraf etti! Şeyma Subaşı’yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti...

Şeyma Subaşı Meedo'dan psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek boşandı.

İzzet Antebi gerçeği itiraf etti! Şeyma Subaşı’yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti...

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) 151 gün süren evlilikleri, 29 Eylül'deki duruşmada resmen bitmişti.

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