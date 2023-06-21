Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:45
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
16:58
Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer sessiz sedasız evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler...
"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer evlendi! İşte ilk kareler...