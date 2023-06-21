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Haberler Galeri Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer sessiz sedasız evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 16:58

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer sessiz sedasız evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler...

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer evlendi! İşte ilk kareler...

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer sessiz sedasız evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler...

Kampüsistan, Karaoğlan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisindeki Savgı Ilgaz rolüyle son dönemde dikkat çekiyor.

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer sessiz sedasız evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler...

Kaan Urgancıoğlu br süredir aşk aşk yaşadığı Burcu Denizer ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

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Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer sessiz sedasız evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler...

'Yargı' dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile hayatını birleştirdi.

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer sessiz sedasız evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler...

Urgancıoğlu, nikah fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla paylaştı.

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer sessiz sedasız evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler...

Taze evli çifte sevenlerinden tebrik mesajları geldi.

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