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Kadın katiline binlerce 'kadın' takipçi! Bir günde 15 kat büyüdü: Bilim nedenini açıkladı...
Giriş Tarihi: 07.10.2026 07:32
Kadın katiline binlerce 'kadın' takipçi! Bir günde 15 kat büyüdü: Bilim nedenini açıkladı...
18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın, erkek arkadaşı Mustafa B. tarafından katledilmesinin ardından sosyal medyada skandal bir tablo ortaya çıktı. Caninin Instagram takipçi sayısı bir günde 15 kat artarken, profilini takip edenlerin verdiği yanıtlar dehşete düşürdü. Milyonların tepkisini çeken bu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, tehlikeli eğilimin arkasındaki psikolojik gerçekleri açıkladı.