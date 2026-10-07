Kadın katiline binlerce ’kadın’ takipçi! Bir günde 15 kat büyüdü: Bilim nedenini açıkladı...

KATİL ERKEĞE AŞIK OLANLAR

Suçlu, şiddet uygulayan, hatta kadın öldüren erkeklere ilgi duyan, aşık olan 'hibristofilik' eğilimli olan kadınlar sadece Türkiye'de yok. Bu durumun dünyada birçok örneği var:

ABD'de 1970'lerde onlarca kadını katleden Ted Bundy, yargılandığı dönemde davayı izlemeye gelen yüzlerce hayran kadına sahipti. Cezaevindeyken kendisine binlerce aşk mektubu gönderildi ve dava sürecinde hayranlarından biriyle evlendi.

Moskova'da en az 49 kişiyi katleden ve kurban sayısını satranç tahtasındaki 64 kareye tamamlamayı hedefleyen Rus seri katil Pichushkin, 2007 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pichushkin, Rusya ve Doğu Avrupa'dan çok sayıda kadından romantik içerikli mektuplar aldı. Seri katil, mektuplaştığı hayranı Natalia isimli kadınla nişanlandı.

ABD'de 2018'de sokak yarışı yaparken bir anne ve bebeğinin ölümüne yol açan Cameron Herrin, mahkeme görüntülerinin TikTok'ta yayılması üzerine 'yakışıklı olduğu için ceza almamalı' kampanyalarıyla gündeme gelmiş, milyonlarca destekçi kazanmıştı.

2006 yılında Meksika'da eski kız arkadaşının iki küçük kardeşini öldürüp evdeki hizmetçiyi kaçıran Diego Santoy için binlerce genç kız fan kulüpleri kurdu.

2012'de işlediği vahşi cinayeti internete yükleyip uluslararası bir insan avı sonrasında Berlin'de yakalanan Luka Magnotta için sosyal medyada adına birçok hayran sayfası açıldı, kendisine ilan-ı aşk mektupları gönderildi.