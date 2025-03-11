Kadınlarla yükselen Türkiye! 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı iftar yemeğinde neler konuşuldu?

Anayasamıza "Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir" ilkesi eklenerek hukuk önündeki eşitliği, anayasal güvenceye alındı.

Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu, Medeni Kanun'da yapılan köklü düzenlemeler ile kadına karşı ayrımcılık ortadan kaldırıldı.

Eşit işe eşit ücret uygulaması hayata geçirildi.

Kadınların çalışma hayatında yer almalarını destekleyen, iş ve aile yaşamını uyumlaştıran önemli adımlar atıldı.

Doğum yapan kadınlara izin, sigorta ve emeklilik alanında yeni haklar sağlandı.

Hamile, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerindeki sağlık ve güvenliğine yönelik tedbirler alındı.

Ağır engelli çocuk sahibi olan kadınlara erken emeklilik imkanı getirildi.

Kadınların elde ettikleri gelirlerin vergiden muaf olması sağlandı.

Kreş imkanlarını artırmak amacıyla işletmelere özel teşvikler sunuldu.

Prim ve girişimcilik destekleri uygulamaya konuldu.

Eğitimde, çalışma hayatında, karar alma mekanizmalarında fırsat eşitliğini tam ve gerçek anlamda sağlamak üzere başörtüsü yasağı kaldırıldı. 2002'den bugüne kadınlar lehine yapılan düzenlemelerin sonucunda:

Kadın okuryazarlık oranı %96'ya, kız çocuklarının okullaşma oranı; ilköğretim düzeyinde %95'e, ortaöğretim düzeyinde %89'a yükseldi. Yükseköğretimde kayıtlı kız öğrenci oranında %53'e ulaşıldı.

Kamu ve vakıf üniversitelerinde; kadın profesör oranı %35'e, kadın doçent oranı %43'e, kadın öğretim görevlisi oranı %52'ye çıktı.

Kadın milletvekili oranı %20'ye, kadın büyükelçi oranı %27'ye, kadın istihdam oranı %32'ye, kadınların işgücüne katılım oranı %36'ya yükseldi.

Kadınlar yükseliyor, yükseldikçe Türkiye'yi de yükseltiyor. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler...



