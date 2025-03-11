Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
06:35
Kadınlarla yükselen Türkiye! 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı iftar yemeğinde neler konuşuldu?
Yüksel Aytuğ
'un kaleminden çıkan bu yazıda, 8 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi
'nde gerçekleşen "Kadınlarla Yükselen Türkiye" temalı iftar yemeği, Belgrad Ormanları
'nda kaybolduktan sonra hayatını kaybeden mimar Ece Gürel
'in esrarengiz ölümü ve güncel siyasete dair çarpıcı notlar yer alıyor. İşte gündemin dikkat çeken başlıkları…