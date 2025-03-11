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Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 06:35

Kadınlarla yükselen Türkiye! 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı iftar yemeğinde neler konuşuldu?

Yüksel Aytuğ'un kaleminden çıkan bu yazıda, 8 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Kadınlarla Yükselen Türkiye" temalı iftar yemeği, Belgrad Ormanları'nda kaybolduktan sonra hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in esrarengiz ölümü ve güncel siyasete dair çarpıcı notlar yer alıyor. İşte gündemin dikkat çeken başlıkları…

YÜKSEL AYTUĞ
Kadınlarla yükselen Türkiye! 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı iftar yemeğinde neler konuşuldu?

8 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın verdiği iftar yemeğindeydim.

Kadınlarla yükselen Türkiye! 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı iftar yemeğinde neler konuşuldu?

Toplantının ana teması "Kadınlarla Yükselen Türkiye" idi. Konuşmalar öncesinde barkovizyona yansıtılan 2002'den Bugüne bilançosu çok etkileyiciydi.

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Kadınlarla yükselen Türkiye! 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı iftar yemeğinde neler konuşuldu?

Hükümetin Türk kadınları için hepsi ayrı bir devrim niteliğindeki icraatları sıralandı. Tamamını yazmaya yerim izin vermediği için birkaçını hatırlatayım istedim:

Kadınlarla yükselen Türkiye! 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı iftar yemeğinde neler konuşuldu?

Anayasamıza "Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir" ilkesi eklenerek hukuk önündeki eşitliği, anayasal güvenceye alındı.
Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu, Medeni Kanun'da yapılan köklü düzenlemeler ile kadına karşı ayrımcılık ortadan kaldırıldı.
Eşit işe eşit ücret uygulaması hayata geçirildi.
Kadınların çalışma hayatında yer almalarını destekleyen, iş ve aile yaşamını uyumlaştıran önemli adımlar atıldı.
Doğum yapan kadınlara izin, sigorta ve emeklilik alanında yeni haklar sağlandı.
Hamile, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerindeki sağlık ve güvenliğine yönelik tedbirler alındı.
Ağır engelli çocuk sahibi olan kadınlara erken emeklilik imkanı getirildi.
Kadınların elde ettikleri gelirlerin vergiden muaf olması sağlandı.
Kreş imkanlarını artırmak amacıyla işletmelere özel teşvikler sunuldu.
Prim ve girişimcilik destekleri uygulamaya konuldu.
Eğitimde, çalışma hayatında, karar alma mekanizmalarında fırsat eşitliğini tam ve gerçek anlamda sağlamak üzere başörtüsü yasağı kaldırıldı. 2002'den bugüne kadınlar lehine yapılan düzenlemelerin sonucunda:
Kadın okuryazarlık oranı %96'ya, kız çocuklarının okullaşma oranı; ilköğretim düzeyinde %95'e, ortaöğretim düzeyinde %89'a yükseldi. Yükseköğretimde kayıtlı kız öğrenci oranında %53'e ulaşıldı.
Kamu ve vakıf üniversitelerinde; kadın profesör oranı %35'e, kadın doçent oranı %43'e, kadın öğretim görevlisi oranı %52'ye çıktı.
Kadın milletvekili oranı %20'ye, kadın büyükelçi oranı %27'ye, kadın istihdam oranı %32'ye, kadınların işgücüne katılım oranı %36'ya yükseldi.
Kadınlar yükseliyor, yükseldikçe Türkiye'yi de yükseltiyor. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler...


Kadınlarla yükselen Türkiye! 8 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı iftar yemeğinde neler konuşuldu?

Belgrad Ormanları'ndaki gizem
Belgrad Ormanları'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren mimar Ece Gürel'in ölümündeki gizem giderek daha çetrefilli bir hale geliyor. Kendisine "cadılık" eğitimi veren kerameti kendinden menkul bir kadının gözaltına alınmasıyla yeni bir boyut kazanan olayla ilgili benim de ilginç duyumlarım var.