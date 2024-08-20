Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama! Kadir Doğulu: Büyüyen ailemiz…
Giriş Tarihi: 20.08.2024 23:39 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 23:39

Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama! Kadir Doğulu: Büyüyen ailemiz…

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İlişkilerinde iniş çıkışlı dönemler yaşayan ve hatta boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde verdikleri müjdeli haberle magazin gündeminde yer aldı. Hamile olan Neslihan Atagül'den bugün sosyal medyada büyüyen karnıyla paylaşım geldi. Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ise eşinin doğum gününe özel aşk dolu bir kutlama mesajı yayınladı. İşte Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül için yaptığı o özel paylaşım!

Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama! Kadir Doğulu: Büyüyen ailemiz…

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda gibi birçok projede yer alan Neslihan Atagül'ün 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu geçtiğimiz yıla ihanet haberleriyle damga vurmuştu.

Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama! Kadir Doğulu: Büyüyen ailemiz…

Kadir Doğulu hakkındaki 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını reddeden Neslihan Atagül, adeta söylentilere kulak tıkamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama! Kadir Doğulu: Büyüyen ailemiz…

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıkladı.

Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama! Kadir Doğulu: Büyüyen ailemiz…

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM: BEN MUTLUYUM!

Hamile olan Neslihan Atagül'den bugün sosyal medyada büyüyen karnıyla paylaşım geldi. Atagül paylaşımının altına, "Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz 💎 Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız!" notunu ekledi.

Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama! Kadir Doğulu: Büyüyen ailemiz…

"BÜYÜYEN AİLEMİZ…"

Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ise eşinin doğum gününe özel aşk dolu bir kutlama mesajı yayınladı.

SON DAKİKA