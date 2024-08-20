Giriş Tarihi: 20.08.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
23:39
Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama! Kadir Doğulu: Büyüyen ailemiz…
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İlişkilerinde iniş çıkışlı dönemler yaşayan ve hatta boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde verdikleri müjdeli haberle magazin gündeminde yer aldı. Hamile olan Neslihan Atagül'den bugün sosyal medyada büyüyen karnıyla paylaşım geldi. Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ise eşinin doğum gününe özel aşk dolu bir kutlama mesajı yayınladı. İşte Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül için yaptığı o özel paylaşım!