Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama! Kadir Doğulu: Büyüyen ailemiz…

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM: BEN MUTLUYUM!

Hamile olan Neslihan Atagül'den bugün sosyal medyada büyüyen karnıyla paylaşım geldi. Atagül paylaşımının altına, "Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz 💎 Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız!" notunu ekledi.