Kadir Doğulu'nun imam nikahlı olduğu "S" bakın kim? Kadınlarla sarmaş dolaş yakalanan Kadir Doğulu hakkında ifşaların ardı arkası kesilmiyor!

Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddiası ortalığı karıştırdı.