Giriş Tarihi: 26.04.2023 14:28
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
15:40
Kadir Doğulu'nun imam nikahlı olduğu "S" bakın kim? Kadınlarla sarmaş dolaş yakalanan Kadir Doğulu hakkında ifşaların ardı arkası kesilmiyor!
Magazin kulisleri Kadir Doğulu'nun çapkınlık gecesi ile çalkalanıyor! Sosyal medyaya bomba gibi düşen Kadir Doğulu'nun farklı kadınlarla sarmaş dolaş, öpüştüğü görüntüler sonrası iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Kadir Doğulu'nun daha önce de rol arkadaşı Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Bu haberler sonrası evliliklerine devam eden çiftin çapkınlık gecesi görüntülerinden sonra ne yapacağı merak ediliyor. Kadir Doğulu'nun imam nikahlı olduğu iddia edilen "S" bakın kim? Verilen ayrıntılar Sezer Çakır'ı işaret ediyor... Sezer Çakır kimdir? İşte Kadir Doğulu hakkında ortaya atılan iddiaların ayrıntıları...