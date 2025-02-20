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Haberler Galeri Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:50

Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" sekizinci bölümüyle ekranlarda...

Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor

8.Bölüm Özeti:

Esma'yı yayla evinden kaçırmaya çalışan İlyas kaza yapar. Esma yaralanır.

Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor

Son anda Adem yetişir ve Esma'yı hastaneye götürür. Jandarma her yerde İlyas'ı arar.

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Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor

İlyas her şeye rağmen Esma'nın peşini bırakmaz. Bu sırada Kadir'e bir telefon gelir, şehirde zengin birinin kızı evleniyordur.

Zembilli 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sevebilecek misin beni?" | Video

Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor

Kadir, Vahit'i ikna etmek için camiye gider. Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur.

Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor

Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir.

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