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Haberler Galeri Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti! "Beni yok sayan bir kitle vardı, çok ağladım"
Giriş Tarihi: 19.11.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:17

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti! "Beni yok sayan bir kitle vardı, çok ağladım"

Danimarkalı avukat Victoria Kjaer Theilvig, 2024 Kainat Güzeli seçildi. Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Ayliz Duman yarışma sonrası ilk kez konuştu. 20 yaşındaki Ayliz Duman sitem etti. 124 güzel arasından 54. olan manken Ayliz Duman, "Elemeler sırasında çok heyecanlı hissettim. Profesyonellerle yarıştım ben. Elimden geleni yaptım. Çok üzüldüm çok uğraştım. İlk 30'u hak ettiğimi söyleyebilirim. Çok ağladım" dedi.

Kainat Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti! Beni yok sayan bir kitle vardı, çok ağladım

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, '2024 Kainat Güzeli' oldu.

Kainat Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti! Beni yok sayan bir kitle vardı, çok ağladım

Dansçı ve avukat olan 21 yaşındaki güzel, 126 yarışmacıyı geride bıraktı. Theilvig, yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.

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Kainat Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti! Beni yok sayan bir kitle vardı, çok ağladım

Türkiye'yi temsil eden 20 yaşındaki Ayliz Duman ise dereceye giremedi.

Kainat Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti! Beni yok sayan bir kitle vardı, çok ağladım

Türkiye'yi temsil eden genç manken Ayliz Duman, yarışmada ilk 30'a giremeyince sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Kainat Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti! Beni yok sayan bir kitle vardı, çok ağladım

Eleştirilerin hedefi olan Duman, sitem dolu sözler etmişti. Duman, yarışmayla ilgili katıldığı canlı yayında yeni açıklamalarda bulundu.

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