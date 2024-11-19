Giriş Tarihi: 19.11.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
13:17
Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti! "Beni yok sayan bir kitle vardı, çok ağladım"
Danimarkalı avukat Victoria Kjaer Theilvig, 2024 Kainat Güzeli seçildi. Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Ayliz Duman yarışma sonrası ilk kez konuştu. 20 yaşındaki Ayliz Duman sitem etti. 124 güzel arasından 54. olan manken Ayliz Duman, "Elemeler sırasında çok heyecanlı hissettim. Profesyonellerle yarıştım ben. Elimden geleni yaptım. Çok üzüldüm çok uğraştım. İlk 30'u hak ettiğimi söyleyebilirim. Çok ağladım" dedi.