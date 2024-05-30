Kalben soruşturmasında şok iddialar! ‘Ünlü isimlere menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ Kalben’den yanıt geldi...

ÜNLÜ İSİMLERİ İHBAR ETTİ

İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, 'Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor." şeklinde devam eden ihbarda, Kalben'in müzik dünyasından bazı ünlü isimlere de uyuşturucu sattığını, bu satışları ise menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia etti.