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Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 08:12

Kalben soruşturmasında şok iddialar! ‘Ünlü isimlere menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ Kalben'den yanıt geldi...

Ünlü şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunun yankıları devam ederken savcılığın yürüttüğü soruşturmaya yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı. Detaylara GÜNAYDIN ulaştı. Kalben'i ihbar eden kişinin, şarkıcının müzik dünyasından ünlü isimlere de uyuşturucu sattığını, bu satışları ise menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Savcılık tarafından mercek altına alınan iddialara Kalben'den yanıt gecikmedi...

ATAKAN IRMAK
Kalben soruşturmasında şok iddialar! ‘Ünlü isimlere menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ Kalben’den yanıt geldi...

Ünlü şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunun yankıları devam ederken savcılığın yürüttüğü soruşturmaya yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı. Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen operasyonun detaylarına GÜNAYDIN ulaştı.

Kalben soruşturmasında şok iddialar! ‘Ünlü isimlere menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ Kalben’den yanıt geldi...

Kalben'in ikametine yapılan operasyonun arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda Kalben'in yurt dışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği ortaya çıkmıştı.

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Kalben soruşturmasında şok iddialar! ‘Ünlü isimlere menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ Kalben’den yanıt geldi...

ÜNLÜ İSİMLERİ İHBAR ETTİ
İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, 'Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor." şeklinde devam eden ihbarda, Kalben'in müzik dünyasından bazı ünlü isimlere de uyuşturucu sattığını, bu satışları ise menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia etti.

Kalben soruşturmasında şok iddialar! ‘Ünlü isimlere menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ Kalben’den yanıt geldi...

Kalben ise ifadesinde, bu iddiayı reddetti. Uyuşturucu satışıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen ünlü şarkıcı iftira atıldığını anlattı. Savcılık, ihbarcının iddialarını mercek altına aldı.

Kalben soruşturmasında şok iddialar! ‘Ünlü isimlere menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ Kalben’den yanıt geldi...

OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE KULLANDIM İTİRAFI
Kalben ifadesinin devamında uyuşturucu bağımlılığının olduğunu bu nedenle tedavi gördüğünü ifade ederken, evine operasyon yapılmadan bir gün önce arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kafeteryanın tuvaletinde kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullandığını belirtti.

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