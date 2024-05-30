Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
08:12
Kalben soruşturmasında şok iddialar! ‘Ünlü isimlere menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ Kalben'den yanıt geldi...
Ünlü şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunun yankıları devam ederken savcılığın yürüttüğü soruşturmaya yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı. Detaylara GÜNAYDIN ulaştı. Kalben'i ihbar eden kişinin, şarkıcının müzik dünyasından ünlü isimlere de uyuşturucu sattığını, bu satışları ise menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Savcılık tarafından mercek altına alınan iddialara Kalben'den yanıt gecikmedi...