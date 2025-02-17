Giriş Tarihi: 17.02.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
23:43
“Kalbi daha fazla dayanamamıştı” Hastaneden çıkan Özcan Deniz’den ilk açıklama: Sabah sette...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in film senaryosunu aratmayan aile dramı, son günlerde magazin gündeminde sık sık yer aldı. Yaşanan sıkıntılar sonrası bugün sabah saatlerinde Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili ilk resmi açıklama kendisinden geldi. Peki Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl? İşte o açıklama!