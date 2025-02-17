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Haberler Galeri “Kalbi daha fazla dayanamamıştı” Hastaneden çıkan Özcan Deniz’den ilk açıklama: Sabah sette...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 23:43 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:43

“Kalbi daha fazla dayanamamıştı” Hastaneden çıkan Özcan Deniz’den ilk açıklama: Sabah sette...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in film senaryosunu aratmayan aile dramı, son günlerde magazin gündeminde sık sık yer aldı. Yaşanan sıkıntılar sonrası bugün sabah saatlerinde Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili ilk resmi açıklama kendisinden geldi. Peki Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl? İşte o açıklama!

Kalbi daha fazla dayanamamıştı Hastaneden çıkan Özcan Deniz’den ilk açıklama: Sabah sette...

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açılmıştı.

Kalbi daha fazla dayanamamıştı Hastaneden çıkan Özcan Deniz’den ilk açıklama: Sabah sette...

Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz, GÜNAYDIN'A son durumu anlatmıştı.

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Kalbi daha fazla dayanamamıştı Hastaneden çıkan Özcan Deniz’den ilk açıklama: Sabah sette...

"ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ"
Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" demişti.

Kalbi daha fazla dayanamamıştı Hastaneden çıkan Özcan Deniz’den ilk açıklama: Sabah sette...

"DADGAR'A ELİM DEĞMEDİ DOKUNMADIM"

Daha önce "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" diyen Özcan Deniz'in annesi Kadirye Deniz açıklama yaptı. Bir magazin programına bağlanan anne Deniz, "Asla, elim değmedi dokunmadım. Asla öyle bir şey yoktur. 3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. Tamam yavrum dedim. Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum. 40 yıl ayrılmadılar da. 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı. ki kazancı kattılar doğru. Bir havuzda yüzdüler. Evlatlarıma ikisi de getirdi. Ben ikisiyle de gurur duyuyorum. İyi ki de diyorum böyle aslanları dünyaya getirmişim, böyle aslanların annesiyim. 6 çocuğum var, 4 kızım. Eşimden ayrıldığımda küçücüklerdi. Baba oldum, ana oldum.

Kalbi daha fazla dayanamamıştı Hastaneden çıkan Özcan Deniz’den ilk açıklama: Sabah sette...

"BENİ NEDEN İSTEMEDİLER BİLMİYORUM"

Ercan evin demirbaşı oldu. Kol kola verdik, evlendirdik çocuklarımı. Ev bark sahibi oldular. Ben buradan Özcan'a sesleniyorum. Özcan, 20 yıl oldu, hep sana gelip yalvardığım buydu. Oğlum ne olursun sen de evlen. Evlendi, sormadım, kimdir, nereden getirdin. Sevindim aman dedim yuva sahibi olsun. Hamile kaldı beni doğumuna beni istememişler. Valla saygısızlık yapmadım, gitmedim. Beni neden istemediler bilmiyorum. Gitmedim, telefon başından da ayrılmadım. Özcan bebek olunca beni aradı. Özcan dedim bebeğin bana videosunu at. Özcan gönderdi. Ben şükür namazını kıldım. Ben düşman mı oldum, ben bir gün gelin döven kaynana mı oldum, ben çocuğumu dövmedim.

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