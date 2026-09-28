Haberler
Galeri
Magazin
Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: 'Veda zamanı geldi'
Giriş Tarihi: 28.09.2026 15:50
Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: "Veda zamanı geldi"
Son dönemde üst üste yaşadığı sağlık krizleriyle gündeme gelen 81 yaşındaki efsanevi sanatçı, müzik yolculuğunun sonuna geldiğini açıkladı. Yayımladığı duygusal mesajla veda turnesini ilan eden usta isim, yıllardır kendisini yalnız bırakmayan dinleyicilerine bu sözlerle seslendi...