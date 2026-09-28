Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: 'Veda zamanı geldi'
Giriş Tarihi: 28.09.2026 15:50

Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: "Veda zamanı geldi"

Son dönemde üst üste yaşadığı sağlık krizleriyle gündeme gelen 81 yaşındaki efsanevi sanatçı, müzik yolculuğunun sonuna geldiğini açıkladı. Yayımladığı duygusal mesajla veda turnesini ilan eden usta isim, yıllardır kendisini yalnız bırakmayan dinleyicilerine bu sözlerle seslendi...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAGAZİN SERVİSİ
  • ABONE OL
Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: Veda zamanı geldi

Altmış yılı aşkın müzik kariyeri boyunca dünya çapında geniş bir kitleye ulaşan 81 yaşındaki İngiliz müzisyen Rod Stewart, turne hayatına son verme kararı aldığını açıkladı.

Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: Veda zamanı geldi

Geçtiğimiz dönemde geçirdiği operasyon ve üst üste yaşadığı rahatsızlıkların ardından veda takvimini duyuran efsanevi isim, önümüzdeki yıl düzenleyeceği organizasyonla sahne yolculuğunu noktalamaya hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: Veda zamanı geldi

"FİNAL ENCORE" İLE SAHNELERE VEDA EDİYOR

Gelecek yıl düzenlenecek olan "Final Encore" başlıklı veda turnesi, Nisan ayında İrlanda'da başlayacak ve 24 Temmuz'da Almanya'da gerçekleşecek son performansla tamamlanacak.

Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: Veda zamanı geldi

Kararını yayımladığı bir videoyla kamuoyuna duyuran 81 yaşındaki sanatçı, "Veda zamanı geldi" sözleriyle başladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: Veda zamanı geldi

"Uzun düşünmeler ve üzüntüden sonra, gelecek yılın sonsuza dek son turnem olacağını duyurmak zorundayım. Bu, son rock and roll turnem olacak. Bu yüzden bana verdiğiniz her şey için teşekkür etmek istiyorum ve umarım ben de size karşılığında bir şeyler verebilmişimdir"

Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: Veda zamanı geldi

Açıklamasının devamında kararlılığını vurgulayan usta sanatçı, "Sevgili dostlarım, turne hayatına veda etme vakti geldi. 60 yılı aşkın bir sürenin ardından, Final Encore kesinlikle son turnem olacak." dedi.

Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: Veda zamanı geldi

SAĞLIK SORUNLARI PROGRAMI ETKİLEDİ

Geçen ay geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında ABD turnesinin kalan programını iptal etmek zorunda kalan müzisyen, yaz başında da akut üst solunum yolu enfeksiyonu, gırtlak iltihabı ve ses tellerindeki zorlanma sebebiyle çok sayıda konserden çekilmişti.

Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: Veda zamanı geldi

İngiltere ve İrlanda ayağındaki performanslarda 1980'li yılların ünlü müzisyeni Howard Jones'un ön sanatçı olarak eşlik edeceği turne, efsanevi ismin 60 yılı aşan canlı performans kariyerinin resmi kapanışı olacak.

Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: Veda zamanı geldi

ROD STEWART KİMDİR?

10 Ocak 1945 Londra doğumlu Sir Roderick David Stewart, kendisiyle özdeşleşen kısık sesi ve dünya çapında ulaştığı 120 milyonun üzerindeki albüm satışıyla müzik tarihinin en başarılı isimleri arasında yer alıyor.

Müzik yolculuğuna 1962 yılında sokak müzisyenliğiyle başlayan İngiliz sanatçı; Dimensions, Jeff Beck Group ve Faces gibi gruplardaki vokallerinin ardından 1969'da ilk solo albümünü yayımladı. Rock, folk, soul ve R&B tarzlarını harmanladığı ilk dönem çalışmalarıyla kısa sürede dikkat çekti.

Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: Veda zamanı geldi

1971 tarihli "Every Picture Tells a Story" albümü ve efsanevi "Maggie May" şarkısıyla Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya listelerinde zirveye oturan Stewart, 1972'deki "Never a Dull Moment" albümü ve "You Wear It Well" teklisiyle uluslararası başarısını perçinledi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA