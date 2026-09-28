Kalp ameliyatı geçirmişti... 81 yaşındaki usta sanatçıdan üzen haber: "Veda zamanı geldi"

"Uzun düşünmeler ve üzüntüden sonra, gelecek yılın sonsuza dek son turnem olacağını duyurmak zorundayım. Bu, son rock and roll turnem olacak. Bu yüzden bana verdiğiniz her şey için teşekkür etmek istiyorum ve umarım ben de size karşılığında bir şeyler verebilmişimdir"