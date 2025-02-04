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Haberler Galeri Baba acısıyla sarsılmıştı... Elvin Levinler'den duygu yüklü paylaşım! "Bu vedayı asla unutmayacağım"
Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:15

Baba acısıyla sarsılmıştı... Elvin Levinler'den duygu yüklü paylaşım! "Bu vedayı asla unutmayacağım"

Bir dönem ekranlarda boy gösteren Elvin Levinler, oyunculuğu bırakarak kendine farklı bir kariyer çizmişti. Uzun süredir sosyal medyada içerik üreten Levinler; geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmiş, ardından da kalp ameliyatı olmuştu. Zor günler geçiren Levinler, son olarak kendi sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşıma imza attı. Babasına olan sevgisini dile getiren Elvin Levinler'in yazdığı yazı sevenlerini hüzne boğdu...

Baba acısıyla sarsılmıştı... Elvin Levinler’den duygu yüklü paylaşım! Bu vedayı asla unutmayacağım

Bir dönem ekranlarda boy gösteren ancak uzun zamandır mesleğini icra etmeyen Elvin Levinler, geçtiğimiz Ocak ayında babasının vefatıyla oldukça sarsılmıştı.

Baba acısıyla sarsılmıştı... Elvin Levinler’den duygu yüklü paylaşım! Bu vedayı asla unutmayacağım

Sosyal medya hesabında durumunu açıklayan ünlü isme hayranlarından ise destek mesajları yağmıştı.

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Baba acısıyla sarsılmıştı... Elvin Levinler’den duygu yüklü paylaşım! Bu vedayı asla unutmayacağım

KALP AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ!

Acı dolu günler geçiren Elvin Levinler, yaptığı bu paylaşımla kalp ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Levinler düştüğü notta, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim.

Baba acısıyla sarsılmıştı... Elvin Levinler’den duygu yüklü paylaşım! Bu vedayı asla unutmayacağım

Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda." cümlelerini yazmıştı.

Baba acısıyla sarsılmıştı... Elvin Levinler’den duygu yüklü paylaşım! Bu vedayı asla unutmayacağım

Levinler takipçilerini bilgilendirerek, "İyiyim çok daha iyiyim. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki, şu günler biraz daha sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor" demişti.

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