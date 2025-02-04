Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
11:15
Baba acısıyla sarsılmıştı... Elvin Levinler'den duygu yüklü paylaşım! "Bu vedayı asla unutmayacağım"
Bir dönem ekranlarda boy gösteren Elvin Levinler, oyunculuğu bırakarak kendine farklı bir kariyer çizmişti. Uzun süredir sosyal medyada içerik üreten Levinler; geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmiş, ardından da kalp ameliyatı olmuştu. Zor günler geçiren Levinler, son olarak kendi sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşıma imza attı. Babasına olan sevgisini dile getiren Elvin Levinler'in yazdığı yazı sevenlerini hüzne boğdu...