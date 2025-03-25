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Haberler Galeri Yasak aşk iddialarını yalanlamışlardı! Oyuncu Mahassine Merabet Cenk Torun'un doğum gününü kalp emojisiyle kutladı!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:35

Yasak aşk iddialarını yalanlamışlardı! Oyuncu Mahassine Merabet Cenk Torun'un doğum gününü kalp emojisiyle kutladı!

Oyuncu Cenk Torun ve Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet'in yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini epey sarsmıştı. İkili, aralarında bir şey olmadığını söyleyerek her defasında yalanlamıştı. Faslı oyuncudan şimdi de sürpriz bir paylaşım geldi. Kalp emojisiyle Torun'un doğum gününü kutlayan Mahassine Merabet, sosyal medyanın diline düştü!

Yasak aşk iddialarını yalanlamışlardı! Oyuncu Mahassine Merabet Cenk Torun’un doğum gününü kalp emojisiyle kutladı!

Çılgın Bediş'in Oktay'ı olarak hafızalara kazınan Cenk Torun'un adı şu sıralar dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk iddialarına karıştı. Nevin Torun, 24 yıllık eşine ihanet sebebiyle boşanma davası açmıştı.

Yasak aşk iddialarını yalanlamışlardı! Oyuncu Mahassine Merabet Cenk Torun’un doğum gününü kalp emojisiyle kutladı!

Oyuncu Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. Bu evliliklerinden bir çocuk dünyaya gelen çiftin, aralarında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.

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Yasak aşk iddialarını yalanlamışlardı! Oyuncu Mahassine Merabet Cenk Torun’un doğum gününü kalp emojisiyle kutladı!

300 BİN NAFAKA 40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Yasak aşk iddialarını yalanlamışlardı! Oyuncu Mahassine Merabet Cenk Torun’un doğum gününü kalp emojisiyle kutladı!

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

Yasak aşk iddialarını yalanlamışlardı! Oyuncu Mahassine Merabet Cenk Torun’un doğum gününü kalp emojisiyle kutladı!

SET ARKADAŞIYLA İLİŞKİ İDDİASI

Özel bir TV kanalında yayınlanan dizi setindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet'le dizi başladıktan kısa bir süre sonra PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.