Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
09:35
Yasak aşk iddialarını yalanlamışlardı! Oyuncu Mahassine Merabet Cenk Torun'un doğum gününü kalp emojisiyle kutladı!
Oyuncu Cenk Torun ve Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet'in yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini epey sarsmıştı. İkili, aralarında bir şey olmadığını söyleyerek her defasında yalanlamıştı. Faslı oyuncudan şimdi de sürpriz bir paylaşım geldi. Kalp emojisiyle Torun'un doğum gününü kutlayan Mahassine Merabet, sosyal medyanın diline düştü!