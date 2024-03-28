Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in annesini görenler şaştı kaldı! "Abla- kardeş sandım"

Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, sosyal medyada gündem oldu. Yağmur Yüksel kendisine yapılan çirkin yorumları görünce isyan etmişti. Oyuncu Yağmur Yüksel, 796 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı üzerinden hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Öte yandan; Yağmur Yüksel'in özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü ismin, annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.