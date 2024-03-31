Kanseri yenen Boğaç Aksoy zor günleri geride bıraktı! ‘Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim’

Hayatı dolu yaşamayı tercih ediyorum. İlk öğrendiğimde kabullenme süreci biraz zor oldu açıkçası. Duvara bakıp ağladığım oldu. Ben sanki film çekiyormuş gibi bir role girmişim gibi kabullendim. O anımı güzel geçirmeye çalıştım. İçime kapanmadım. Elimden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştım. Ailem de çok büyük destek verdi. Sporuma devam ettim. Hayat devam ediyordu sonuçta. Kolay bir şey yaşamadım.