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Haberler Galeri Kanseri yenen Boğaç Aksoy zor günleri geride bıraktı! ‘Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim’
Giriş Tarihi: 31.03.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 08:52

Kanseri yenen Boğaç Aksoy zor günleri geride bıraktı! ‘Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim’

a Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize' bu hafta oyuncu Şilan Makal, Boğaç Aksoy, Aslıhan Karalar ve Buket Dereoğlu, Özgür Özgülgün ile oğulları Can Özgülgün'ü ağırladı. 'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserini yenmişti. Kanser tedavisini tamamlayan Aksoy, eski sağlığına kavuştu. Boğaç Aksoy'dan samimi açıklamalar geldi. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler…

Kanseri yenen Boğaç Aksoy zor günleri geride bıraktı! ‘Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim’

Hastalığıma ilgili kötü günler geride kaldı. Saçlar geri geldi. İki sene saçsız kalmıştım. Abarttım biraz uzattım. Setlere işime geri döndüm. D.O.Z adlı film çektik. Aksiyonu bol bir iş. 2 gün uyumadığımı biliyorum. Heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki ay vizyona girecek. Kendimi seyahatlere adadım. Mısır'dan yeni geldim. Gezmeyi çok seviyorum.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy zor günleri geride bıraktı! ‘Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim’

Hayatı dolu yaşamayı tercih ediyorum. İlk öğrendiğimde kabullenme süreci biraz zor oldu açıkçası. Duvara bakıp ağladığım oldu. Ben sanki film çekiyormuş gibi bir role girmişim gibi kabullendim. O anımı güzel geçirmeye çalıştım. İçime kapanmadım. Elimden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştım. Ailem de çok büyük destek verdi. Sporuma devam ettim. Hayat devam ediyordu sonuçta. Kolay bir şey yaşamadım.

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Kanseri yenen Boğaç Aksoy zor günleri geride bıraktı! ‘Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim’

2 kez korona geçirdim. Hiç dik duruşumdan vazgeçmedim, enerjiyi yüksek tutmak lazım. 2.5 sene sürdü hastalık bana dayanma gücü ve farklı bakış açısı kazandırdı.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy zor günleri geride bıraktı! ‘Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim’

Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim. Tekne alıp kiralamak istiyorum diye hayal etmiştim. Fethiye'ye yerleştim. Kaptanlık eğitimi aldım, tekne aldım. Hayalimi gerçekleştirdim. Sonra tekneyi bırakıp karavan aldım. Ananemi alıp gezdim. Karavancılığı deneyimledim. Geçen haftaya kadar karavan sahibiydim.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy zor günleri geride bıraktı! ‘Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim’
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