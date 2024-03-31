Giriş Tarihi: 31.03.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
08:52
Kanseri yenen Boğaç Aksoy zor günleri geride bıraktı! ‘Yapımcı olup bu sürecimi filme çekmek isterim’
a Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize' bu hafta oyuncu Şilan Makal, Boğaç Aksoy, Aslıhan Karalar ve Buket Dereoğlu, Özgür Özgülgün ile oğulları Can Özgülgün'ü ağırladı. 'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserini yenmişti. Kanser tedavisini tamamlayan Aksoy, eski sağlığına kavuştu. Boğaç Aksoy'dan samimi açıklamalar geldi. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler…