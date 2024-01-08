Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Kemal Sunal filmleriyle hafızalara kazınmıştı! Oğlu meğer Yeşilçam’ın son jönüymüş...

Yeşilçam filmlerinde sık sık gördüğümüz Ekrem Dümer, Deli Kan, Gülen Adam, Tarzan Rıfkı, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı, Bekçiler Kralı, İyi Aile Çocuğu gibi pek çok filmde yer almıştı. Usta oyuncu rol aldığı sayısız filmle adını Yeşlilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı.