Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Kemal Sunal filmleriyle hafızalara kazınmıştı! Oğlu meğer Yeşilçam’ın son jönüymüş...

Yeşilçam filmlerinde sık sık gördüğümüz Ekrem Dümer, Deli Kan, Gülen Adam, Tarzan Rıfkı, Kiracı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı, Bekçiler Kralı, İyi Aile Çocuğu gibi pek çok filmde yer almıştı. Usta oyuncu rol aldığı sayısız filmle adını Yeşlilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı. Türk sinemasının unutulmaz simaları arasında yerini alan Ekrem Dümer, bundan 23 yıl önce hayata gözlerini yummuştu. Ünlü oyuncunun hakkında şaşırtan detay ise ortaya çıktı. Ekrem Dümer'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş. Gönüllerde taht kurmayı başaran usta oyuncunun oğlu Yeşilçam'ın son jönü Yalçın Dümer... Yalçın Dümer, kendisi gibi oyuncu babası Ekrem Dümer hakkında şaşırtan itiraflarda bulunmuştu. Kariyerinde zor zamanlardan Ekrem Dümer, oğlu Yalçın Dümer'in oyuncu olmasını istememiş. Dümer, 'Babamın çok zor şartlarda bir tiyatro ömrü olduğu için aynı şartları benim de yaşamamı istemedi. Şehir Tiyatrosu'nda ben rüştümü ispat edene kadar bir sene benimle konuşmadı' demişti. YALÇIN DÜMER KİMDİR? Oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu olan Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olan Dümer, konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatrolarına girdi. Dümer, ilk olarak 1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı 'Asılacak Kadın' adlı Sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolle tanındı. 1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, 'Bize Nasıl Kıydınız' adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu ardından, sunuculuk kariyerine adım atan Dümer, ilk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu. Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sundu. Dümer, daha sonra Kanal D'de 'Televole' adlı programı sundu. 1998 yılında 'Yaşama Hakkı' adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı. ÖZEL HAYATI İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yapan Dümer, 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Bu evlilikten Merve, adında bir kızı olan Dümer, 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi ve 1999 yılında boşandı. İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler... Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'un eşi de çok ünlü bir oyuncu. Jale Altuğ'un eşi, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan 'Süper Baba' ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ'dan başkası değil. Süper Baba, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu. Efsane film Hababam Sınıfı'nda Güdük Necmi karakterine hayat veren Halit Akçatepe'nin, filmde babasıyla birlikte oynadığını söylesek... Filmde 'Paşa Nuri' karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe, Halit Akçatepe'nin babası... Öte yandan Halit Akçatepe'nin annesi de yine usta oyuncu Leman Akçatepe'dir. Peki, Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik Ali Şen'in oğlu Şener Şen'in dışında kızı da ünlü bir oyuncu. Şener Şen'in kız kardeşi özellikle sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen. İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı. İNCİ ŞEN KİMDİR? İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti. Yeşilçam filmlerinde bir türlü ayık rollerde göremediğimiz Macit Flordun da şimdilerde seyircileri ekrana kilitleyen ünlü bir oyuncu Tardu Flordun'un babası. Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor. Burak Kut'un büyük dedesi Halit Kut Türk tarihi açısından en önemli komutanlardan biri. Halit Kut tarihimize adını altın harflerle yazdırdı. Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Feri Cansel - Zümrüt Cansel Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Genç oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medyanın en çok merak edilen ünlü isimleri arasında. Aras Bulut İynemli uzun yıllardır birlikte olduğu ve kısa bir ayrılık yaşadığı oyuncu sevgilisi Bige Önal İle ilişkisine ikinci bir şans vermişti. Güzel oyuncu Miray Daner ise gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanın yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile iyi bir çıkış yakalayan ve şimdilerde verdiği kilolarla kendine hayran bırakan güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı... Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER Son dönemin yakışıklı oyuncularından Aras Bulut İynemli'nin abisi ile aynı dizide oynadığını ilk defa duyanlar çok şaşırıyor. Aras Bulut İynemli ile abisi oyuncu Orçun İynemli 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde rol arkadaşıydı. ORÇUN İYNEMLİ KİMDİR? Orçun İynemli, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Çukur dizisinin başarılı karakteri Aras Bulut İynemli'nin abisi olan Orçun İynemli; ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında rol aldığı Koçum Benim dizisi ile yaşamış; Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adı Mutluluk, Avrupa Yakası ve Hırsız Polis dizilerinde de rol almıştır.