Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:03
Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı şimdilerde 50'li yaşlarında... İşte Kapıcı Seyit'in oğlu İbram'ın son hali!
Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimi ile "Yok artık" dedirtti... ''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." replikleriyle dillere pelesenk olan Kapıcılar Kralı'nın minik yıldızları aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 24 yıl önce kaybettiğimiz usta sanatçı Kemal Sunal'ın hiç kuşkusuz en sevilen filmlerinden olan Kapıcılar Kralı, tekrarlarıyla izleyenleri kahkahaya boğmaya devam ediyor. Kapıcılar Kralı'nın Kapıcı Seyit'inin çocukları şimdilerde 50'li yaşlarında... Filmin iki çocuk oyuncusu yıllar sonra aynı apartmanın önünde buluşmuştu... İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...