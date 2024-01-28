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Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ şimdi 81 yaşında! İşte Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...
Giriş Tarihi: 28.01.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 13:18

Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ şimdi 81 yaşında! İşte Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...

Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncu Sevda Ferdağ şimdilerde 81 yaşında. Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden sadece biri olan Kapıcılar Kralı 7'den 70'e günümüzde izleyiciyi yine ekrana kilitliyor. Kemal Sunal'ın kuşkusuz en çok sevilen filmlerinden olan Kapıcılar Kralı unutulmaz replikleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam yapımlarından olmayı başardı. Usta oyuncuları bir araya getiren Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ şimdi 81 yaşında! İşte Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ’ın son hali...

Yeşilçam'a damga vuran ünlü güzellerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ şimdi 81 yaşında! İşte Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ’ın son hali...

Onlardan biri de Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ oldu. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ filmin yeniden ekranlara gelmesiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sayısız film ve dizide yer alan sanatçı Sevda Ferdağ şimdilerde 81 yaşında. İşte Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'ın son hali...

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Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ şimdi 81 yaşında! İşte Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ’ın son hali...

Yeşilçam'ın güzellerinden Sevda Ferdağ şimdi ne yapıyor?

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ şimdi 81 yaşında! İşte Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ’ın son hali...

Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden sadece biri olan Kapıcılar Kralı 7'den 70'e günümüzde izleyiciyi yine ekrana kilitliyor. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ son hali ile sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ şimdi 81 yaşında! İşte Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ’ın son hali...

Hafızalara kazınan "Kapıcılar Kralı" filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alan, 'Mahir'in ortağı rolünde seyirciyle buluşan Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı.

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