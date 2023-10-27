Giriş Tarihi: 27.10.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 12:54

Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzelini siz bir de şimdi görün! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ son hali ile şaşırttı!

Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden sadece biri olan Kapıcılar Kralı 7'den 70'e günümüzde izleyiciyi yine ekrana kilitliyor. Kemal Sunal'ın kuşkusuz en çok sevilen filmlerinden olan Kapıcılar Kralı unutulmaz replikleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam yapımlarından olmayı başardı. Usta oyuncuları bir araya getiren Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada merak konusu oldu. Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncu Sevda Ferdağ şimdilerde 80 yaşında. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...