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Haberler Galeri ‘Karadut’ ilk bölüm tekrarıyla bugün ATV ekranlarına geldi! İşte Karadut’un hikayesi ve oyuncuları!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:10

Karadut’ ilk bölüm tekrarıyla bugün ATV ekranlarına geldi! İşte Karadut’un hikayesi ve oyuncuları!

ATV'nin yeni dizisi 'Karadut', yayınlandığı ilk bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. İzleyicisinden tam not alan 'Karadut', bugün tekrar bölümüyle ATV ekranlarına geldi. Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor. İşte Karadut'un hikayesi ve oyuncuları!

‘Karadut’ ilk bölüm tekrarıyla bugün ATV ekranlarına geldi! İşte Karadut’un hikayesi ve oyuncuları!

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Karadut' 23 Eylül akşamı ATV'de yayınlandı. 'Karadut' yayınlandığı ilk andan itibaren izleyicilerinden tam not aldı.

‘Karadut’ ilk bölüm tekrarıyla bugün ATV ekranlarına geldi! İşte Karadut’un hikayesi ve oyuncuları!

İLK BÖLÜM TEKRARIYLA BUGÜN EKRANLARDA!

İzleyicilerin beğenerek izlediği 'Karadut', bugün ilk bölümünün tekrarıyla ATV ekranlarına geldi.

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‘Karadut’ ilk bölüm tekrarıyla bugün ATV ekranlarına geldi! İşte Karadut’un hikayesi ve oyuncuları!

İŞTE OYUNCU KADROSU!

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

‘Karadut’ ilk bölüm tekrarıyla bugün ATV ekranlarına geldi! İşte Karadut’un hikayesi ve oyuncuları!

KARADUT'UN BORA'SINA, BAŞARILI OYUNCU BURAK DAKAK HAYAT VERİYOR…

atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

‘Karadut’ ilk bölüm tekrarıyla bugün ATV ekranlarına geldi! İşte Karadut’un hikayesi ve oyuncuları!

Geri sayımın heyecanla sürdüğü dizinin merak edilen karakterlerinden biri de yetenekli oyuncu Burak Dakak'ın hayat verdiği 'Bora'.

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