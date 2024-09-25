‘Karadut’ ilk bölüm tekrarıyla bugün ATV ekranlarına geldi! İşte Karadut’un hikayesi ve oyuncuları!

KARADUT'UN BORA'SINA, BAŞARILI OYUNCU BURAK DAKAK HAYAT VERİYOR…

atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak.