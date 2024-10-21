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Haberler Galeri Karadut’ta Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor
Giriş Tarihi: 21.10.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 07:33

Karadut’ta Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor

ATV dizisi Karadut'ta bu akşam; Zuhal'in dik duruşu babası karşısında yıkılacak. Çetin'in büyük hamlesi birçok kalp kırıklığına yol açacak.

Karadut’ta Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor

5.Bölüm Özeti:

Hayatını değiştirmek üzere olan Zuhal'in dik duruşu, babası karşısında yıkılır. Aldığı haberlerle sarsılan Çetin ise ağır cezalar keser. Bu esnada arası açılan kardeşleriyle ilgilenen Zuhal kendi coşkusunu yaşamaya fırsat bulamaz.

Karadut’ta Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor

Baran'dan gördüğü ilgi sayesinde yeniden yüzü gülen Begüm ise hırsına yenik düştüğünde kendini bir çıkmazın içinde bulacaktır.

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Karadut’ta Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor

Verdiği tüm sözlere rağmen kocasından sır saklamayı beceremeyen Figen büyük bir hata yapar. Onun hatasının bedelini ödeyen ise Aslı olacaktır.

Karadut 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

Karadut’ta Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor

Nihan davet edilmediği yerlere gitmeye devam ederken son durağının ucunda kabusu olduğundan habersizdir. Nihan'ın tacizine alışık olan Tayfun'un kapısı bu sefer beklenmedik bir misafir tarafından çalınır.

Karadut’ta Zuhal’in dik duruşu yıkılıyor

Aslı kaybolan tahlil sonuçlarının peşine düşerken Alp'in de onun peşinde olduğundan habersizdir. Bunu keşfeden Çetin'in büyük hamlesi birçok kalp kırıklığıyla sonuçlanacaktır…

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