Giriş Tarihi: 21.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
12:46
Karadut’un Bora’sına başarılı oyuncu Burak Dadak hayat veriyor!
Atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Geri sayımın heyecanla sürdüğü dizinin merak edilen karakterlerinden biri de yetenekli oyuncu Burak Dadak'ın hayat verdiği 'Bora'.