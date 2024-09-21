Karadut’un Bora’sına başarılı oyuncu Burak Dadak hayat veriyor!

Genelde kalabalıklarda sessiz kalmayı tercih eder. Zuhal'in kardeşi Aslı (Selin Türkmen) ile beraber çalıştığı mimarlık ofisinde şirketin en parlak ve yetenekli çalışanlarından biridir. Bora'nın sessiz kişiliğine zıt bir yapıda olan annesi, onun bu hayatta en çok sevdiği ve bağlı olduğu insandır.

Karadut 1. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! | Video