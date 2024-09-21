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Haberler Galeri Karadut’un Bora’sına başarılı oyuncu Burak Dadak hayat veriyor!
Giriş Tarihi: 21.09.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:46

Karadut’un Bora’sına başarılı oyuncu Burak Dadak hayat veriyor!

Atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Geri sayımın heyecanla sürdüğü dizinin merak edilen karakterlerinden biri de yetenekli oyuncu Burak Dadak'ın hayat verdiği 'Bora'.

Karadut’un Bora’sına başarılı oyuncu Burak Dadak hayat veriyor!

KALABALIKLAR İÇİNDE SESSİZ BİR 'BORA'

Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan Karadut'un en önemli karakterlerden biri de Bora. Bora yaşıtlarına göre çok daha olgun, aklı başında ve oturaklı bir kişiliğe sahiptir.

Karadut’un Bora’sına başarılı oyuncu Burak Dadak hayat veriyor!

Genelde kalabalıklarda sessiz kalmayı tercih eder. Zuhal'in kardeşi Aslı (Selin Türkmen) ile beraber çalıştığı mimarlık ofisinde şirketin en parlak ve yetenekli çalışanlarından biridir. Bora'nın sessiz kişiliğine zıt bir yapıda olan annesi, onun bu hayatta en çok sevdiği ve bağlı olduğu insandır.

Karadut 1. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! | Video

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Karadut’un Bora’sına başarılı oyuncu Burak Dadak hayat veriyor!

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dadak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

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