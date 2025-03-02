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Haberler Galeri Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya
Giriş Tarihi: 02.03.2025 08:39 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 08:39

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya

Kardelenler yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da atv'de izleyiciyle buluşuyor.

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya

5.Bölüm:

"Bazen doğru yolu bulmak için kaybolmak gerekir…"

Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, Hicran ile Fatoş arasındaki ipler iyice gerilir.

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya

Gülcan, Raci ile ilgili yeni kararlar alırken; Leo, Ferit'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder.

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Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya

Evi geçindirebilmek için iş arayan Arif, hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır.

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya

Aysel ile Yankı cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gündoğan Koleji'nin kütüphanesinde çalışmaya başlayan Ferit, hiç ummadığı bir durumun içine çekilir.

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya

Raci, kendisine gelen tebligatla şoka uğrarken; Aysel ile Ferit, hayatlarıyla ilgili radikal bir karar verirler.