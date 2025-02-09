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Haberler Galeri Kardelenler dizisinin yıldızı Barış Falay’ın oğlunu hiç görmüş müydünüz? Bakın kime benziyor?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:20

Kardelenler dizisinin yıldızı Barış Falay’ın oğlunu hiç görmüş müydünüz? Bakın kime benziyor?

ATV'nin yeni dizisi 'Kardelenler'in yıldız oyuncusu Barış Falay, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen ünlülerden. Ünlü oyuncu Barış Falay, dün ailesiyle birlikte yeni bir tiyatro salonunun açılışına katıldı. Ünlü çift, yanlarına oğullarını da getirdi. Gözlerden uzakta büyütülen Mavi Rüzgar Falay, bu özel gecede kameraların karşısına çıktı. Ünlü çiftin oğlunun kocaman olduğunu gören gazeteciler, bakın Rüzgar Falay'ı kime benzetti!

Kardelenler dizisinin yıldızı Barış Falay’ın oğlunu hiç görmüş müydünüz? Bakın kime benziyor?

Kardelenler dizisinin ünlü oyuncusu Barış Falay, 2006 yılında Esra Ronabar ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu mutlu evliliğinden 16 yaşında Mavi Rüzgar Falay adında bir de oğulları var.

Kardelenler dizisinin yıldızı Barış Falay’ın oğlunu hiç görmüş müydünüz? Bakın kime benziyor?

Rüzgar Falay'la ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarını gözlerden uzakta büyütüyordu.

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Kardelenler dizisinin yıldızı Barış Falay’ın oğlunu hiç görmüş müydünüz? Bakın kime benziyor?

Barış Falay ve Esra Ronabar'ın oğulları kocaman delikanlı oldu. Hatta Rüzgar babasının boyunu bile geçti.

Kardelenler dizisinin yıldızı Barış Falay’ın oğlunu hiç görmüş müydünüz? Bakın kime benziyor?

Ünlü oyuncu Barış Falay, dün ailesiyle birlikte yeni bir tiyatro salonunun açılışına katıldı. Ünlü çift, yanlarına oğullarını da getirdi.

Kardelenler dizisinin yıldızı Barış Falay’ın oğlunu hiç görmüş müydünüz? Bakın kime benziyor?

Gözlerden uzakta büyütülen Mavi Rüzgar Falay, kameraların karşısına çıktı.

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