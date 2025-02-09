Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
15:20
Kardelenler dizisinin yıldızı Barış Falay’ın oğlunu hiç görmüş müydünüz? Bakın kime benziyor?
ATV'nin yeni dizisi 'Kardelenler'in yıldız oyuncusu Barış Falay, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen ünlülerden. Ünlü oyuncu Barış Falay, dün ailesiyle birlikte yeni bir tiyatro salonunun açılışına katıldı. Ünlü çift, yanlarına oğullarını da getirdi. Gözlerden uzakta büyütülen Mavi Rüzgar Falay, bu özel gecede kameraların karşısına çıktı. Ünlü çiftin oğlunun kocaman olduğunu gören gazeteciler, bakın Rüzgar Falay'ı kime benzetti!