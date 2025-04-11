Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor!

9.Bölüm: 'BIRAK HAKİKAT İNCİTSİN SENİ, BİR YALAN AVUTACAĞINA…' Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur. Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir. Kardelenler 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Yardım edin, oğlum ölüyor!' | Video Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır. Kardelenler yeni bölümüyle, 13 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında. Yapım: NGM Yapımcı: Nazlı Heptürk Yönetmen: Serkan Birinci Senaryo: Gül Abus Semerci Oyuncular: Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).