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Giriş Tarihi: 11.04.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:16

Kardelenler'de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor!

Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu ve Edip Tepeli'nin olduğu Kardelenler'in yeni bölümünde, Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor.

Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor!

9.Bölüm:

"BIRAK HAKİKAT İNCİTSİN SENİ, BİR YALAN AVUTACAĞINA…"

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor!

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

Kardelenler 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yardım edin, oğlum ölüyor!" | Video

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Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor!

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır.

Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor!

Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur.

Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor!

Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.