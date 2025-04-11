Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor!

9.Bölüm:

"BIRAK HAKİKAT İNCİTSİN SENİ, BİR YALAN AVUTACAĞINA…"

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.