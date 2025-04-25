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Haberler Galeri Kardelenler'de Fatoş Koray'la ilgili gerçekleri öğrenir!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:37

Kardelenler'de Fatoş Koray'la ilgili gerçekleri öğrenir!

Kardelenler dizisi final bölümüyle Pazar akşamı atv ekranlarında...

Kardelenler’de Fatoş Koray’la ilgili gerçekleri öğrenir!

10.Bölüm:

"SEN GİTME, BEN ÇOCUK KALAYIM…"

Arif'in Koray yüzünden yaralanması ve beraberinde gelişinde olaylar, Korkmaz ailesi için yeni bir mücadelenin başlangıcı olur.

Kardelenler’de Fatoş Koray’la ilgili gerçekleri öğrenir!

Gülcan ile Fatoş, karşılarına çıkan fırsatla geleceklerini güvence altına almak isterken; Kahraman ile Raci, anneleri Hicran'a beklenmedik bir sürpriz yaparlar.

Kardelenler 10. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı! "Hani beni bırakıp gitmeyecektin?" | Video

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Kardelenler’de Fatoş Koray’la ilgili gerçekleri öğrenir!

Yankı, Aysel ile barışmak için komik bir durumun içine düşer.

Kardelenler’de Fatoş Koray’la ilgili gerçekleri öğrenir!

Koray'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Fatoş, hiç ummadığı bir durumla karşılaşırken, Korkmaz ailesi yaşanan tüm acılara ve zorluklara rağmen yine bir aradadır.

Kardelenler’de Fatoş Koray’la ilgili gerçekleri öğrenir!

Kardelenler, 27 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.