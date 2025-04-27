Kardelenler’de heyecan dorukta! Fatoş Koray’la ilgili gerçekleri öğrenir...

10.Bölüm: 'SEN GİTME, BEN ÇOCUK KALAYIM…' Arif'in Koray yüzünden yaralanması ve beraberinde gelişinde olaylar, Korkmaz ailesi için yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. Gülcan ile Fatoş, karşılarına çıkan fırsatla geleceklerini güvence altına almak isterken; Kahraman ile Raci, anneleri Hicran'a beklenmedik bir sürpriz yaparlar. Kardelenler 10. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı! 'Hani beni bırakıp gitmeyecektin?' | Video Yankı, Aysel ile barışmak için komik bir durumun içine düşer. Koray'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Fatoş, hiç ummadığı bir durumla karşılaşırken, Korkmaz ailesi yaşanan tüm acılara ve zorluklara rağmen yine bir aradadır. Kardelenler, bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında... Kardelenler, bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında... Kardelenler, bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında... Kardelenler, bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında... Kardelenler, bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında...