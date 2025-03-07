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Haberler Galeri Kardelenler'de Korkmaz Ailesi tehlike altında
Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:26

Kardelenler'de Korkmaz Ailesi tehlike altında

Kardelenler dizisinde Korkmaz Ailesi tehlike altında...

Kardelenler’de Korkmaz Ailesi tehlike altında

6.Bölüm:

"En çaresiz geceni düşün, sabah olmadı mı?"

Eline ulaşan boşanma tebligatının şokunu yaşayan Raci, soluğu Korayların villasında alırken, Hicranlar ise Feritlerin gidişiyle yapacaklarını bilmez haldedirler.

Kardelenler’de Korkmaz Ailesi tehlike altında

Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasındaki gerilim, gün geçtikçe artmaya devam eder.

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Kardelenler’de Korkmaz Ailesi tehlike altında

Cankat, Şeyda'nın dikkatini çekebilmek için büyük bir mücadele verir.

Kardelenler 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Aklını mı kaçırdın sen?" | Video

Kardelenler’de Korkmaz Ailesi tehlike altında

Raci ile Gülcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Koray'la iş yapmak üzere evlerine gelen ortakları, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar.

Kardelenler’de Korkmaz Ailesi tehlike altında

Asiye'nin doğum gününü kutlamak için kebapçıda bir araya gelen Korkmaz ailesi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.