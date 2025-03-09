Kardelenler'in yıldızından samimi itiraf! "Gizem'in cesareti bende yok"

ÇAĞIL AYDINER Gizem aklına geleni söyleyen bir kız, ben öyle değilim. Onun o cesareti bende yok. Tutkulu ve deli seviyor. O tarafı bana benziyor. SEVİL UYAR Biz de 5 kız kardeşiz, benim de ikizim var. Annemi çok iyi anlıyorum şimdi. Eşim çok yardımcı oluyor. Eşim Levent pilot, uçuşlarını takip ediyorum. Kaptan eşi olmak da kolay bir şey değil. Her uçuşta bir heyecan yaşıyoruz. CEREN GÜNDOĞDU Benim yakıtım dinleyiciden gelen mesajlar ve yorumlar. Bağ kurma konusunu önemsiyorum. BEGÜM KÜTÜK Ben hep masanın altında büyüdüm. Çekingenmişim, sosyal fobi. Misafir geldiğinde masanın altına girermişim. Sonra bir açılmışım pir açılmışım. Nereden nereye geldik diyor annem. Severim konuşmayı. Ama kariyerimin ilk yıllarında çok panik olurdum, elim ayağım titrerdi. Yaşla beraber o kaygıları yönetebiliyorsun. Farkındalığın yükseliyor. MUSTAFA MERT KOÇ Şarkılarımı hep 15 dakikada yazıyorum derim. Duygusu 1 sene ama. Melodisi 15 dakika. Süreç çok uzun. Bu şarkıların hepsi 6 ay bir senelik şarkılar. Basit en güzeldir. Daha fazlasını aradığımız zaman karışır olay, iyiyi bulamayız çünkü. GAMZE SÜNER ATAY Oyunun yönetmeni Yunus Emre Bozdoğan ile oyunun yazarı Can Çelebi ikisi de sınıf arkadaşım. 39 yıl sonra bir araya gelip bu işi yaptık. Gamze senin sesini duyarak bir oyun yazdım bakar mısın dedi Can, o oyunlar arasından seçtiğim oyun Terapi. Begüm'ü gözüme kestirdim ve oyunu hayata geçirdik.