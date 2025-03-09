Kardelenler'in yıldızından samimi itiraf! "Gizem'in cesareti bende yok"

CEREN GÜNDOĞDU

BENİM YAKITIM YORUMLAR

Işık Olur Gözlerin isimli 12 Şarkılık bir albüm yaptım. 1.5 seneye yayılan bir süreçti. Single yapılan dönemde albüm çıkarmak delilik tabi ki. Bu yolun yolcusu olmak zor. Slow şarkılar yapan bir kadınım. Annemin yazdığı bir şarkıyı da koydum albüme. Albümün en hareketli şarkısı da ona ait. Annemler 5 kardeşler. Beşi Bir Yerde diye müzik grupları vardı, 1990'ların başında. Çok güzel bir şarkı. Albüme de güzel bir enerji katmış oldu.

Nostaljik ve romantik müziklere karşı bir eğilimim var. Hep bir tema ve sözlerin içinde derinlik var. İnsanlara da bu samimi geliyor sanırım. Benim başıma gelmiş şeyleri anlatıyorsun diyorlar. Geçmişe hepimizin özlemi var. Oradan yadigâr şarkıları takip etmeyi seviyorum. Kendimce o şarkılara bugünün ruhunu katarak yorumlaya çalışıyorum.

Farklı hikâyeler içinde ortak duygular biriktiriyoruz. Dinleyen herkesi bir şekilde yakalayan bir albüm. Her şarkının teması var. Şarkı sözleri yerine o şarkıların bende uyandırdığı hisleri kaleme aldım. Sözlere artık her yerden ulaşılıyor zaten. 16 nisanda albümün ilk konserini vereceğim. Dinleyicilere özenerek yazdığım bu kitapçığı hediye edeceğim.

