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Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:43

Kardelenler'in yıldızından samimi itiraf! "Gizem'in cesareti bende yok"

a Para'da yayınlanan 'Biz Bize' programında bu hafta 'Terapi' oyununun oyuncuları Begüm Kütük, Gamze Süner Atay, şarkıcı Mustafa Mert Koç, şarkıcı Ceren Gündoğdu, oyuncu Sevil Uyar ve Atv dizisi 'Kardelenler'de rol alan Çağıl Aydıner konuk olarak yer aldı

İLKER GEZİCİ
Kardelenler’in yıldızından samimi itiraf! Gizem’in cesareti bende yok

ÇAĞIL AYDINER
Kardelenler dizisi çok yoğun ve keyifli geçiyor. Genç oyuncu grubu olarak kısa sürede kaynaştık. Her Pazar birinin evinde toplanıp diziyi beraber izliyoruz. Güzel bir gelenek oldu.
Hayatımda yaşamadığım bir liseyi yaşıyorum. Pantolon giyen, kaloriferin önünde oturup resim yapan içe kapanık bir kızdım. Gizem karakteri ise, daha dışa dönük, cesur ve hırçın. Babası okulun sahibi, o yüzden çok özgüvenli.

Kardelenler’in yıldızından samimi itiraf! Gizem’in cesareti bende yok

Gizem aklına geleni söyleyen bir kız, ben öyle değilim. Onun o cesareti bende yok. Tutkulu ve deli seviyor. O tarafı bana benziyor.
Barış Falay'la baba kız oynuyoruz. İnanılmaz bir duygu onunla çalışmak. Çok değerli biri. Yönlendirir, tavsiye verir. Şanslı hissediyorum kendimi.
Küçükken keman ve piyano çaldım. Şarkı da söylerim. Sahneye girerken müzik dinlerim. Her karakterimin playlist'i vardır mesela. Beni sahneye hazırlar müzik. Gizem de 2000'lerdeki Britney Spears'ı dinliyordum.
Boston'da konservatuvar okudum. 2017-2021 arasında oradaydım. 4 sene okudum 1 sene çalıştım. Sahne amirliği ve yapımcılık yaptım. Amerika'da oynadığım tarzı burada yapmamaya çalışıyorum. Orada çok mimik kullanılır. Arada yakalıyorum kendimi.
Çalışma iznim bitince İstanbul'a geldim. Hayatımda ilk defa İstanbul'a 2022'de geldim. İstanbul'a taşınır taşınmaz Volkan Severcan'dan Vişne Bahçesi teklifi geldi. Sonra Cumhuriyete Doğru müzikalinde dansçı olarak yer aldım. Bir hafta içinde her şey değişti.
Kuruluş Osman'da da rol aldım. Prenses rolünü oynadım. Kostümlere bayılmıştım. Ama ata binmek zorlayıcıydı. Daha önce düştüğüm için çekindiğim bir şeydi. Korkum vardı. Ata binerken de o korkum yansımıştı.

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Kardelenler’in yıldızından samimi itiraf! Gizem’in cesareti bende yok

SEVİL UYAR
ANNELİK ÇOK GÜZEL AMA ÇOK ZOR
Bir kız bir erkek ikizlerim var. 15 aylık oldular. Kıpır kıpırlar. Anne olmak çok zormuş. Dünyanın en güzel duygusu ama onlara bir şey olacak kaygısı var hep. Sürekli peşlerindeyim. Bu sene iş kabul etmedim, erken diye. Birini uyutuyorum diğeri uyanıyor.
Evin her köşesinde kamera var, sürekli kameraya bakıyorum bir yere çıktığımda. Her şeyleriyle ben ilgileniyorum. 24 saat yetmiyor bana. Onlar yemek yemediği zaman oturup ağlıyorum.

Kardelenler’in yıldızından samimi itiraf! Gizem’in cesareti bende yok

Biz de 5 kız kardeşiz, benim de ikizim var. Annemi çok iyi anlıyorum şimdi. Eşim çok yardımcı oluyor. Eşim Levent pilot, uçuşlarını takip ediyorum. Kaptan eşi olmak da kolay bir şey değil. Her uçuşta bir heyecan yaşıyoruz.
Venüs ve Marsel isimleri. Kız olan Venüs bana, Marsel babasına benziyor.

Kardelenler’in yıldızından samimi itiraf! Gizem’in cesareti bende yok

CEREN GÜNDOĞDU
BENİM YAKITIM YORUMLAR
Işık Olur Gözlerin isimli 12 Şarkılık bir albüm yaptım. 1.5 seneye yayılan bir süreçti. Single yapılan dönemde albüm çıkarmak delilik tabi ki. Bu yolun yolcusu olmak zor. Slow şarkılar yapan bir kadınım. Annemin yazdığı bir şarkıyı da koydum albüme. Albümün en hareketli şarkısı da ona ait. Annemler 5 kardeşler. Beşi Bir Yerde diye müzik grupları vardı, 1990'ların başında. Çok güzel bir şarkı. Albüme de güzel bir enerji katmış oldu.
Nostaljik ve romantik müziklere karşı bir eğilimim var. Hep bir tema ve sözlerin içinde derinlik var. İnsanlara da bu samimi geliyor sanırım. Benim başıma gelmiş şeyleri anlatıyorsun diyorlar. Geçmişe hepimizin özlemi var. Oradan yadigâr şarkıları takip etmeyi seviyorum. Kendimce o şarkılara bugünün ruhunu katarak yorumlaya çalışıyorum.
Farklı hikâyeler içinde ortak duygular biriktiriyoruz. Dinleyen herkesi bir şekilde yakalayan bir albüm. Her şarkının teması var. Şarkı sözleri yerine o şarkıların bende uyandırdığı hisleri kaleme aldım. Sözlere artık her yerden ulaşılıyor zaten. 16 nisanda albümün ilk konserini vereceğim. Dinleyicilere özenerek yazdığım bu kitapçığı hediye edeceğim.