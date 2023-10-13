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Haberler Galeri Kardeşlerim 100. bölümüyle ekranlara geliyor!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 13:07

Kardeşlerim 100. bölümüyle ekranlara geliyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, bu hafta yayınlanacak 100. Bölümüyle "dalya" diyor!

Kardeşlerim 100. bölümüyle ekranlara geliyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim 100. bölümüyle ekranlara geliyor!

100.Bölüm Özeti:

"Bu şehrin en tenha yeri kalbimdir şimdi…"

Mahir, çalıştığı evde gazdan zehirlenen Asiye'yi, hızla hastaneye götürür.

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Kardeşlerim 100. bölümüyle ekranlara geliyor!

Akif, şehir dışında tanıştığı Süreyya'nın, yeniden ve ansızın karşısına çıkmış olmasının şaşkınlığını yaşarken, Orhan ile Fatma arasındaki buzlar, yavaş yavaş erimeye başlar.

Kardeşlerim 100. bölümüyle ekranlara geliyor!

Lidya, Süsen ile Ömer'in arasını açmak için, sinsi oyunlar kurmaya devam eder.

Kardeşlerim 100. bölümüyle ekranlara geliyor!

Akif ve Yaman'ın ortak oldukları yeni kulübün açılışında, hiç beklenmedik, önemli gelişmeler yaşanır.

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