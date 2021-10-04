Kardeşlerim dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy yeni yaşını büyük bir partiyle kutladı!

Atv'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy geçtiğimiz gün büyük bir partiyle yeni yaşına merhaba dedi. Kutlamaya aralarında ünlü oyuncu Nursel Köse'nin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Kırmızı elbisesiyle geceye damga vuran ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına çok sayıda ''iyi ki doğdun'' yorumları yapıldı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un geceye damga vuran kırmızı elbisesi ve doğum gününden kareler…