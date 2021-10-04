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Haberler Galeri Kardeşlerim dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy yeni yaşını büyük bir partiyle kutladı!
Giriş Tarihi: 04.10.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 15:22

Kardeşlerim dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy yeni yaşını büyük bir partiyle kutladı!

Atv'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in ŞengülFadik Sevin Atasoy geçtiğimiz gün büyük bir partiyle yeni yaşına merhaba dedi. Kutlamaya aralarında ünlü oyuncu Nursel Köse'nin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Kırmızı elbisesiyle geceye damga vuran ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına çok sayıda ''iyi ki doğdun'' yorumları yapıldı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un geceye damga vuran kırmızı elbisesi ve doğum gününden kareler…

Kardeşlerim dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy yeni yaşını büyük bir partiyle kutladı!

Atv'nin reyting rekorları kıran ve ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in ŞengülFadik Sevin Atasoy hem oyunculuğuyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kardeşlerim dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy yeni yaşını büyük bir partiyle kutladı!

Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımla dikkatleri tekrardan üzerine çekti.

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Kardeşlerim dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy yeni yaşını büyük bir partiyle kutladı!

Geçtiğimiz gün 46 yaşına basan ünlü oyuncu büyük bir partiyle yeni yaşına merhaba dedi.

Kardeşlerim dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy yeni yaşını büyük bir partiyle kutladı!

Kutlamaya, aralarında ünlü oyuncu Nursel Kösen'nin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Kardeşlerim dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy yeni yaşını büyük bir partiyle kutladı!

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy gecede kırmızı bir elbise giydi.

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