Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 10:56

Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.