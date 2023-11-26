Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

Akif, yine bin bir yalanla kurtulmayı başarır. Suzan, Ahmet'in doğum gününde mezarı başına gider, Şevval ve çocukları da gelince ortam gerilir. Sarp annesinin S Oğulcan, Elif'in gönlünü almaya çalışır. Ona sıcak su koyunca değişen kupa hediye eder. Üzerinde fotoğrafla benimle çıkar mısın yazar? Oğulcan, araba yıkama işi Kredi çekmek için bankaya giden Şengül ile Orhan soyguna denk gelir. Orhan'ın kahramanlığı sayesinde soyguncular yakalanır. Orhan günün kahramanı olur tüm medya Fatma mutfakta çalışırken Süreyya ile Akif'in flörtleşmesine tanık olur. Oğulcan, yıkama işinde beğendiği spor arabayı alır. Ömer'in iş yerine gider turlamak is Elif ile Ayla yakınlaşırken Berk onu annesinin başına gelenleri öğrendiğinde yapacakları konusunda uyarır. Kazanın masrafı 60 Bin lira tutar, aracın sahibi Oğul