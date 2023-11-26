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Haberler Galeri Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 10:56

Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

Akif, yine bin bir yalanla kurtulmayı başarır. Suzan, Ahmet'in doğum gününde mezarı başına gider, Şevval ve çocukları da gelince ortam gerilir. Sarp annesinin Suzan'a gününü göstermemesine şaşırır.

Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

Oğulcan, Elif'in gönlünü almaya çalışır. Ona sıcak su koyunca değişen kupa hediye eder. Üzerinde fotoğrafla benimle çıkar mısın yazar? Oğulcan, araba yıkama işine girer.

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Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

Kredi çekmek için bankaya giden Şengül ile Orhan soyguna denk gelir. Orhan'ın kahramanlığı sayesinde soyguncular yakalanır. Orhan günün kahramanı olur tüm medyada haber olur. Reklamda oynaması için teklif gelir. Asiye şarkı söyleyerek Emel'in ihtiyacı olan ayakkabıyı almaya çalışır.

Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

Fatma mutfakta çalışırken Süreyya ile Akif'in flörtleşmesine tanık olur. Oğulcan, yıkama işinde beğendiği spor arabayı alır. Ömer'in iş yerine gider turlamak isterken kaza yapar arabayı duvara toslarlar.

Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

Elif ile Ayla yakınlaşırken Berk onu annesinin başına gelenleri öğrendiğinde yapacakları konusunda uyarır. Kazanın masrafı 60 Bin lira tutar, aracın sahibi Oğulcan ile Ömer'e alacağı karşısında senet imzalatır.

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