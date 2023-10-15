Giriş Tarihi: 15.10.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 12:33

Kardeşlerim’de Süreyya, Akif’in başını yaktı!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 100. Bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.