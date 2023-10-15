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Haberler Galeri Kardeşlerim’de Süreyya, Akif’in başını yaktı!
Giriş Tarihi: 15.10.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 12:33

Kardeşlerim’de Süreyya, Akif’in başını yaktı!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 100. Bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

Kardeşlerim’de Süreyya, Akif’in başını yaktı!

Lidya ve Sarp, Ömer ile Süsen'i ayırmak için iş birliği yaparlar. Aybike ve Berk ayrılık acısı çekmektedir.

Kardeşlerim’de Süreyya, Akif’in başını yaktı!

Akif ve Yaman ortaklığında restoran açılışı gerçekleşir. Mahir açılışta sahne alır. Şevval de Yaman'ın açılışına gelir.

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Kardeşlerim’de Süreyya, Akif’in başını yaktı!

Melis, Mahir'i tavlayabilmek için Tolga'dan yardım ister. Süreyya'yı beğenen Akif ise onun Yaman ile yakınlaşmasını kıskanır.

Kardeşlerim’de Süreyya, Akif’in başını yaktı!

Şengül ise sonunda kayınvalidesinin tüm yalanlarını ortaya çıkartır. Berk annesi ile İtalya'ya gitme kararı alır. Bunu öğrenen Aybike, Tolga ile onu durdurmak için havaalanına giderler.

Kardeşlerim’de Süreyya, Akif’in başını yaktı!

Süreyya ise Akif'in Nebahat'e binbir yalan atarak paçasını kurtardığı fularını takar. Bunu gören Nebahat, Akif'in yalan söylediğini anlar ve olay çıkartır. Aybike her şeyi itiraf etmek üzere Berk'e yetişmeye çalışır.

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