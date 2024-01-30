Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
07:44
Kardeşlerim’in Akif'i Celil Nalçakan güzel sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Aşıkların keyfi yerinde!
Oyunculuğa 2006 yılında atv'de yayınlanan ve o dönem reyting rekorları kıran 'Sıla' dizisiyle başlayan Celil Nalçakan, sonrasında rol aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde Kardeşlerim'in Akif'i olarak izleyiciyle buluşan Celil Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Celil Nalçakan ile güzel sevgilisinin oldukça keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı... İşte Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'ın güzel sevgilisi...