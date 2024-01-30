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Haberler Galeri Kardeşlerim’in Akif'i Celil Nalçakan güzel sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Aşıkların keyfi yerinde!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 07:44

Kardeşlerim’in Akif'i Celil Nalçakan güzel sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Aşıkların keyfi yerinde!

Oyunculuğa 2006 yılında atv'de yayınlanan ve o dönem reyting rekorları kıran 'Sıla' dizisiyle başlayan Celil Nalçakan, sonrasında rol aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde Kardeşlerim'in Akif'i olarak izleyiciyle buluşan Celil Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Celil Nalçakan ile güzel sevgilisinin oldukça keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı... İşte Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'ın güzel sevgilisi...

Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan güzel sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Aşıkların keyfi yerinde!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, şu sıralar atv ekranlarında rol aldığı 'Kardeşlerim' dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyunculuğa 2006 yılında atv'de yayınlanan ve o dönem reyting rekorları kıran 'Sıla' dizisiyle başlayan Nalçakan, 'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle ciddi bir hayran kitlesine ulaştı.

Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan güzel sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Aşıkların keyfi yerinde!

Şimdilerde Kardeşlerim'in Akif'i olarak izleyiciyle buluşan Celil Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Celil Nalçakan ile güzel sevgilisinin oldukça keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı... İşte Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'ın güzel sevgilisi...

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Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan güzel sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Aşıkların keyfi yerinde!

Mekana girerken etrafa gülücükler saçan çift, içerde uzun saatler kaldı. Sabaha karşı eğlenceyi sonlandıran Nalçakan ve sevgilisi, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan güzel sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Aşıkların keyfi yerinde!

Her rolüne kendisinden bir şeyler katan ve esprili kişiliğiyle ön plana çıkan oyuncunun ilginç bir hayat hikayesi var.

Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan güzel sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Aşıkların keyfi yerinde!

Oyuncu olmadan önce başka meslekleri de denediğini belirten Nalçakan, şöyle konuşuyor: "Ülkenin en iyi Ayvalık tostunu ben yapabilirim. Çünkü 6 sene Ayvalık'ta tostçuda çalıştım.

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