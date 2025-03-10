Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
11:29
Karnı gittikçe büyüyor! 22. haftasından bildiren Gizem Karaca kaç kilo aldığını açıkladı...
Başarılı oyuncu Gizem Karaca, dizi projelerini kabul etmeme kararının ardında hamileliğinin bulunduğunu doğrulayarak, bu heyecanını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan ünlü isim, şu anda hamileliğinin 24. haftasında. Büyüyen karnı ile dikkat çeken Gizem Karaca'nın kaç kilo aldığı ise merak konusu olmuştu. Sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklama ile bu soruya noktayı koydu.