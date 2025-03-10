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Haberler Galeri Karnı gittikçe büyüyor! 22. haftasından bildiren Gizem Karaca kaç kilo aldığını açıkladı...
Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:29

Karnı gittikçe büyüyor! 22. haftasından bildiren Gizem Karaca kaç kilo aldığını açıkladı...

Başarılı oyuncu Gizem Karaca, dizi projelerini kabul etmeme kararının ardında hamileliğinin bulunduğunu doğrulayarak, bu heyecanını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan ünlü isim, şu anda hamileliğinin 24. haftasında. Büyüyen karnı ile dikkat çeken Gizem Karaca'nın kaç kilo aldığı ise merak konusu olmuştu. Sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklama ile bu soruya noktayı koydu.

Karnı gittikçe büyüyor! 22. haftasından bildiren Gizem Karaca kaç kilo aldığını açıkladı...

Başarılı oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti. Çift ardından İzmir'e taşınmış ve burada yaşamaya başlamıştı.

Karnı gittikçe büyüyor! 22. haftasından bildiren Gizem Karaca kaç kilo aldığını açıkladı...

Bu sezon teklif edilen rolleri kabul etmeyen Gizem Karaca'nın hamile olup olmadığı merak konusuydu.

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Karnı gittikçe büyüyor! 22. haftasından bildiren Gizem Karaca kaç kilo aldığını açıkladı...

Hamilelik dedikodularına cevabını ise sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle vermişti.

Karnı gittikçe büyüyor! 22. haftasından bildiren Gizem Karaca kaç kilo aldığını açıkladı...

Karnı burnunda hallerini paylaşan Gizem Karaca, kendi çektiği fotoğrafları şu notlarla paylaşmıştı:

Karnı gittikçe büyüyor! 22. haftasından bildiren Gizem Karaca kaç kilo aldığını açıkladı...

"Hayatım boyunca Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyormu? Onu yeme bunu içme... VB... Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyfli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."